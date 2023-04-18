Самые опасные — вкусовые добавки: пульмонолог объяснил, как происходит отравление вейпами

Подросток в Челябинске попало в реанимацию после курения вейпа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске подросток надышался парами с никотином до такой степени, что попал в реанимацию. Врачам удалось спасти 13-летнего школьника, который за компьютерными играми не заметил, как выкурил лошадиную дозу. Главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов, рассказал журналисту КП-Челябинск, что настоящее содержимое жидкостей производители прячут, и болезнь вейперов давно пришла в наш регион.

ЗНАТЬ СОСТАВ ПРИНЦИПИАЛЬНО

Большинство производителей скрывают настоящий состав вейпов. Паровые коктейли напрямую доставляют в легкие глицерин и спирты. Но самыми опасными являются вкусовые добавки.

— В большинстве случаев никому не известно, что туда заливают в качестве вкусовых добавок, — прокомментировал Владимир Антонов. — Если речь идет об отравлении, принципиально знать, чем подросток дышит. Когда на этикетках указывают одно, а содержимое совершенно другое, сложно даже специализированной больнице сказать, чем он отравился. Дети не должны иметь к доступ к вейпам.

По-особому на легкие действует и глицерин — это по сути масло, которое обволакивает пленкой и приводит к липоидной пневмонии (скопление жира в альвеолах).

БОЛЕЗНЬ ВЕЙПЕРОВ

Не избежали последствий от вейпов и взрослые. Врачи Челябинской области уже начали диагностировать болезнь вейперов — диагноз, который возникает только после курения паровых коктейлей.

— Болезнь вейперов была зарегистрирована как отдельная болезнь в 2019 году в Соединенных Штатах Америки, — рассказывает главный пульмонолог региона. — Сейчас регистрируется по всему миру, в том числе и в России. Это поражение легких при вдыхании паров. Может возникнуть как при разовом вдыхании, так и при систематическом употреблении. Содержание жидкости осаждается в легких чаще всего в самых нижних отделах по типу интерстициальной пневмонии. Во взрослых отделениях мы видим очень много бронхолитов. Это поражение самых мелких бронхов, до которых обычное вдыхание аэрозоли не доходит. А вот парения поддерживают воспаление в самых мелких дыхательных путях.

Болезнь вейперов сейчас могут принять и за последствия коронавируса, и в этом кроется еще одна опасность. Ведь человек не понимает источник. При этом обычная флюорография не покажет патологию — только компьютерная томография.

Кстати, 11 апреля Государственная дума ужесточила правила оборота вейпов. Теперь нельзя продавать такие жидкости несовершеннолетним даже без никотина, запрещается рекламировать вейпы на витринах.

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