22-летнему парню грозит 4 года за спаивание малолетней, которая уже стояла на учете за распитие

В отношения пары пришлось вмешаться полиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неожиданное похмелье наступило в жизни 22-летнего парня из Шадринска Курганской области. В соцсетях познакомился с девушкой, которая показалась ему достаточно интересной, чтобы плотно распивать с ней алкоголь на квартире. Так они и провели январь – в праздности и веселье. Но об этом узнала полиция, и в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за спаивание несовершеннолетней. Девушке оказалось 17 лет.

– Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 1 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), – сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Пикантности истории добавляет одна деталь – девушка с 14 лет уже стоит на учете в ПДН из-за употребления спиртных напитков. Пользователи соцсетей задаются вопросом: «Кто кого еще спаивал?». А парень пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru