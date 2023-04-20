«Позвонишь в полицию — башку раскрою»: мать-одиночка заявила об угрозах механика из автосервиса

Кто в этой ситуации прав: клиент или автосервис? Фото: 2gis, героиня публикации.

Скандал разгорелся в одном из автосервисов Магнитогорска Челябинской области. Клиентка заверяет, что ее пытались обмануть и угрожали. Работник автосервиса же считает эту женщину неадекватной, а цену – вполне оправданной. Разбираемся во всем вместе с полицией.

Позвонишь в полицию – башку раскрою

19 апреля мать-одиночка Юлия приехала вместе с ребенком поменять резину с зимней на летнюю. Времени было немного – днем надо было отвезти сына в больницу. В шиномонтаже увидели сорванную гайку и отправили в ближайший автосервис – в 10 метрах.

Юля решила заодно поменять и износившиеся задние колодки. Сама купила колодки, гайку и шпильку. Говорит, даже колеса в шиномонтаж сама отнесла!

– Цену спросила сразу, он уходил от ответа. По окончании работ озвучил цену – 6 тысяч рублей. Попросила показать мне прейскурант, на что он ответил: «Я здесь прейскурант, заберешь машину, когда заплатишь», – возмущается Юлия в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

Женщина подумала, что за ремонт Matiz потребовали слишком много, и предложила свою цену – 2,5 тысячи рублей. На что, по словам Юлии, работник отреагировал негативно и начал на нее кричать. Женщина стала угрожать, что позвонит в полицию и заявит об угоне машины

– Он взял кувалду и сказал: «Позвонишь в полицию – башку раскрою». Я одна с ребенком была, заступиться некому, творят, что хотят! Вся в слезах была! Побежала помощи просить у парней в шиномонтаж, с места не двинулись. Куда катится мир? – возмущена Юлия.

В итоге Юля договорилась на 2,5 тысячи, отдала и уехала. Но уверена, что там не в первый раз обманывают женщин, которые не разбираются в авто.

– Со мной не прокатило, а кто-то испугается и заплатит. Девчонки, без мужчин туда не обращайтесь!

Услышала цену и закатила истерику

Пост Юлии увидели сотрудники полиции Магнитогорска и выехали на место. Участковый проверил документы сотрудников автосервиса и поговорил с ними:

– Сотрудники полиции провели необходимую профилактическую работу с сотрудниками о взаимовежливом общении с клиентами, – сообщили в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Участковый попросил быть всегда вежливыми с клиентами. Но сотрудник автосервиса, который работал в тот день с Юлей, и так заверяет, что границ не переходил.

– Мы загнали машину в 12 часов дня и делали до полшестого вечера – много работы было, весь ходовой разобрал. Сначала все было хорошо. А когда цену сказали, начала плакать, у нее истерика началась. Она же видела, как много мы работали! – рассказал КП-Челябинск автомеханик Фарик.

По словам мужчины, Юлия сразу побежала в шиномонтаж, начала жаловаться сотрудникам. Они спросили у нее и Фарика, в чем проблема, поняли, что работы было сделано немало, и попросили женщину заплатить.

На наш вопрос о том, угрожал ли Юлии кувалдой, Фарик рассмеялся: – Разве мог я так поступить с женщиной?

А на сниженную в несколько раз стоимость согласился, якобы, чтобы она от него просто отстала и никогда в его автосервис не приезжала. Фарик работает там уже 20 лет, говорит, ни одного нарекания за это время не было.

В открытых источниках у сервиса всего два отзыва. И оба негативные: слишком много берут за работу, возможно, обманывают.