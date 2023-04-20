«Граждане, рынок закрыт»: журналист КП-Челябинск отправился с полицией на рейд по проверке мигрантов

Рейд прошел неожиданно вежливо. Фото: Вадим АРХИПОВ

Челябинский птичий рынок в будний день — зрелище не для «слабонервных» жителей модных районов. Здесь пахнет гнилыми овощами, торгуют пиратскими DVD, голуби клюют что-то в ящике с салом и вечно кто-то ругается на дикой смеси из языков. Еще здесь работают сотни иностранцев и новых граждан России. Их, в рамках операции «Нелегальный мигрант», проверила полиция. Журналист КП-Челябинск отправился на рейд вместе с силовиками, чтобы увидеть, как избавляют город от нарушителей.

Документ проверили у 100 человек. Фото: Вадим АРХИПОВ

"Граждане, рынок закрыт" Фото: Вадим АРХИПОВ

Они появляются внезапно и тут же прерывают будничную суету рынка. Несколько вооруженных мужчин в черной форме, несколько в гражданском – тоже с закрытыми лицами. Лавочники прерывают торговлю и внимательно приглядываются. Парень восточной внешности, дернувшись, пытается скрыться в толпе, но не успевает и его тут же аккуратно берут под локоть и просят показать документы. Люди в черном и штатском – полицейские, которые проверяют сотрудников рынка на возможные нарушения миграционного законодательства.

– Почем печень? – спрашивает женщина у торговца мясом.

– 250! Щас документы покажу, подойду, – отвечает парень, направляясь к силовикам и доставая паспорт.

Гражданин России. Фото: Вадим АРХИПОВ

Но печень женщина сейчас купить не сможет. Ее и других посетителей полицейские вежливо просят покинуть рынок. Все объясняют, применяя чуть сложные, но убедительно звучащие формулировки: «В целях обеспечения правопорядка..» и так далее, от чего здравомыслящие люди понятливо кивают и уходят. Некоторые, впрочем, начинают качать права и объяснять, насколько важно им купить картошки или лука. Все равно – вежливо просят уйти.

– Граждане, уважаемые, рынок закрыт! Чуть попозже приходите, пожалуйста, – артистичным поставленным голосом говорит один из силовиков.

Голуби клюют сало. Фото: Вадим АРХИПОВ

Параллельно готовят к проверке документов мужчин, иностранной внешности. Граждане России – в одну сторону, гости – в другую. Тех, у кого нет паспортов, просят пройти в автобус. Недовольство никто не проявляет, все смиренно встают в очередь. Некоторые заметно погрустнели, другие шутят между собой и улыбаются во все зубы.

Силовики с оружием. Фото: Вадим АРХИПОВ

Кто-то грустил, а кто-то смеялся. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Ну они ведь тоже не глупые – нелегалы. Они и новости знают. Узнали, что проверки идут, спрятались кто где. Здесь то все нормальные, с нормальными документами, – негромко говорит мне один из торговцев.

Один из мужчин протягивает иностранный паспорт в обложке с флагом России. Сотрудники по телефону проверяют документы по базам данных. Нет проблем – до свидания, можете идти по своим делам. Есть замечания или нет документов – пройдите, пожалуйста, в автобус. Длится все не долго. Полчаса и люди вновь могут идти за картошкой или изрядно поклеванным голубями салом.

В отделении взяли отпечатки пальцев. Фото: Вадим АРХИПОВ

Возможных нарушителей немного – около 10 человек. Их везут в отделение по Тракторозаводскому району. И не в автозаке, как могли бы, а в 40-й маршрутке. Наверное, чтобы людям было спокойнее и привычнее. Я решил поехать с ними. Машина тронулась и, слышу, водитель спрашивает у силовиков разрешения на «музыкальный подарок» и начинает петь… Красиво, голосисто и звонко, что-то про родинку и девушку, которая свела с ума. Говорит, чтобы веселее было! И тут я понимаю, что за рулем наш старый знакомый – поющий маршрутчик.

Нелегалы будут наказаны, а законопослушные люди - отпущены. Фото: Вадим АРХИПОВ

В отделении мигрантов проверяют по базам, берут у них отпечатки пальцев. Опять же – вежливо и спокойно. Силу ни к кому не применяют, все построено на взаимоуважении. В коридоре уже ждет другая «партия» иностранцев. Кто-то стоит, кто-то сидит на корточках. Лица у мужчин почему-то грустные. Некоторым из них предстоит покинуть Россию и уже никогда не вернуться. Других же, после всех проверок отпустят обратно – на рынки, стройки и в теплицы.

– Нарушители миграционного законодательства были доставлены в отдел полиции «Тракторозаводский» для привлечения к административной ответственности. Плановые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции продолжаются, – сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.