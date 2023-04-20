«Охрана действовала правильно»: представители магнитогорского клуба обнародовали записи с камер после обвинений в избиении семейной пары

Инцидент случился в заведении на улице Завенягина в Магнитогорске. Фото: google.com/maps

Администрация ночного клуба в Магнитогорске отрицает вину своих сотрудников в избиении семейной пары Жидковых. По их заявлениям, охрана действовала в конфликте корректно. В качестве доказательств они обнародовали записи с камер видеонаблюдения.

— [На видео] вы можете наблюдать, как потеряв контроль над своими эмоциями, девушка пинает сотрудника ногой, после чего разворачивается и уходит вниз. Обратите внимание, как ведет себя и разговаривает с гражданкой Жидковой охранник заведения, который, по ее словам, избил ее. Также вы можете наблюдать как посторонние, а также гости из их компании пытались приложить усилия для усмирения и разрешения конфликта, — прокомментировала происходящее на видео администрация заведения.

Представители ночного клуба заявили, что знают о том, что супруги после инцидента обратилась в три медучреждения, где их отказались принимать. Администрация заведения подчеркнула: охрана побоев не наносила, поэтому фиксировать было нечего.

— Жидкова умалчивает факт наличия медицинского заключения об алкогольном опьянении супруга, публикуя только данные о побоях трехдневной давности, — отметили представители ночного клуба.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 8 апреля. Жидковы вместе с друзьями отмечали в клубе день рождения. Около 4 часов утра муж уснул на диванчике. По словам женщины, охране это не понравилось, и они начали выгонять всю компанию на улицу. В итоге завязался конфликт. Муж получил перелом лобной пазухи и множество гематом, а она отделалась рассечением губы.

Во всех обстоятельствах происшествия уже разбирается полиция. Сейчас проводится проверка.