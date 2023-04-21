Вейпы под запретом. Поможет ли это? Депутаты Заксобрания предложили повысить штрафы за несоблюдение нового закона

Депутаты Заксобрания собрали общественников, чтобы еще раз поднять на федеральном уровне проблему курения вейпов школьниками. Фото: zs74.ru.

Государственная дума приняла 11 апреля один из самых долгожданных законов. Продажа вейпов, в том числе без никотина, и расходников к ним несовершеннолетним будет запрещена. Также продавцы больше не смогут выставлять такой товар на витрины, его придется скрывать, как сейчас сигареты. Часть статей вступит в силу 1 июля. А с 1 сентября под запрет попадают солевые жидкости и жидкости с ароматизаторами.

Но достаточно ли только этих ограничений, что может сделать региональный парламент, представители родительского комитета, общественности, правоохранительных органов? Эти вопросы на «круглом столе» в расширенном составе обсудили председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев, председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков и председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Парламентарии готовы выслушать мнение каждого.

— Данный закон актуален и необходим. В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о серьезных отравлениях несовершеннолетних при использовании вейпов, о негативном воздействии их на здоровье подростков, — подчеркнул Александр Лазарев. — В рекламе новые изделия продвигаются как более безопасные и вкусные. При этом информация на упаковках часто обманывает потребителей на счет содержимого. Все больше детей становятся зависимыми от таких устройств, а они наносят огромный вред здоровью. Предлагаю обсудить внесение поправок в федеральный закон.

100 МЕТРОВ НЕ ПРЕГРАДА

Больше всего ждали запрета вейпов родители. Председатель Совета родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области Елена Сыркина отметила агрессивные методы продвижения товаров. В результате дети уверенны, что курить «парилки» безопасно, да и родители закрывают глаза на нездоровую привычку. При этом магазины по продаже вейпов буквально окружают каждую школу.

— Для родителей это катастрофа, дети с такой привычкой чаще простужается, болеют легочными заболеваниями, страдает и вообще развитие ребенка, — приводит аргументы Елена Сыркина. — Однако ответственность, которую несут продавцы, не контролируется, дети могут спокойно покупать курительные смеси. Нужно ужесточить административные наказания. Сегодня по закону нельзя продавать их в 100 метрах от учебных заведений. Но что такое 100 метров? Это дорога домой! Нужно увеличить дистанцию продаж любых, в том числе электронных, сигарет. Мы будем активно выступать за ужесточение наказания.

Одного закона недостаточно. Об этом говорит и уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

— Мы должны понимать, почему дети употребляют эти сигареты, — сказала детский омбудсмен, которой удается наладить доверительные отношения с подростками. — Дети находятся в большом информационном потоке, но не способны в силу возраста критично его воспринимать. Также у них возникает большое напряжение, связанное с экзаменами, ВПР. Сейчас тот период, когда повышается тревога, и они могут совершать самые разные вещи. Мы ведем большую работу с психологами, но в первую очередь им нужна поддержка семьи.

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ

Подробный доклад на «круглом столе» представил главный пульмонолог минздрава Челябинской области Владимир Антонов. Не первый год он фиксирует в нашем регионе болезнь вейперов. Ее симптомы были сформулированы в Соединенных Штатах Америки в 2019 году и с тех пор регистрируются по всему миру. Это поражение легких при вдыхании паров. Отличие в том, что содержимое вейпов оседает в самых нижних отделах легких и вызывает пневмонию.

Большинство производителей в России скрывают настоящий состав «парилок». Они напрямую доставляют в легкие глицерин и спирты. Но самыми опасными являются вкусовые добавки.

— В большинстве случаев никому не известно, что туда заливают в качестве вкусовых добавок, — прокомментировал Владимир Антонов. — Если речь идет об отравлении, принципиально знать, чем подросток дышит. Когда на этикетках указывают одно, а содержимое совершенно другое, сложно даже специализированной больнице сказать, чем он отравился. Дети не должны иметь доступ к вейпам.

Безобидные по рекламе паровые коктейли оказываются опасными для жизни. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

По-особому на легкие действует и глицерин — это по сути масло, которое обволакивает пленкой и приводит к липоидной пневмонии (скопление жира в альвеолах).

Некоторые страны мира полностью запретили продажу электронных сигарет. Такие данные привел замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

— 111 стран мира законодательно регулируют средства доставки никотина, — сообщил представитель облминздрава. — А 32 страны полностью запретили их продажу. То, с чем мы сталкиваемся, — это верх цинизма и лобби производителей табака.

ДОСТАТОЧНО ЛИ ШТРАФОВ

Депутаты Заксобрания подняли вопрос о штрафах за нарушение закона о вейпах. Все участники «круглого стола» сошлись во мнении, что принятого сейчас наказания недостаточно.

— Мы предлагаем увеличить штрафные санкции в Кодексе об административных правонарушениях, — озвучил позицию Законодательного Собрания области председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. — Две тысячи рублей, которые сегодня предусмотрены, ничтожно малы и не соответствуют тому вреду, который наносят нашим детям никотинсодержащие вейпы. В торговых комплексах, на Кировке расположены точки, где торгуют отравляющими веществами.

Поправки будут направлены к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части увеличения размеров административных штрафов за несоблюдение ограничений и нарушений запретов в сфере торговли никотинсодержащей продукцией.

А КАК ЖЕ ЭНЕРГЕТИКИ?

Депутатов Заксобрания Челябинской области беспокоит не только бесконтрольная продажа вейпов и других паровых препаратов. Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле предложил обсудить запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков и бытовых товаров, которые содержат сжиженный природный газ. Это зажигалки и газовые баллончики.

— В энергетиках содержатся достаточно серьезные вещества, которые разрушают молодой организм, — обратил внимание Евгений Илле. — Природный газ также содержит одурманивающие вещества. Их продажу нужно ограничивать.

ЦИФРА: 32%

Столько мальчиков в Челябинске до 18 лет потребляют никотин. Это показал профилактический осмотр и мониторинг среди 700 школьников. Кстати, девочки не сильно отстают: тест показал положительный результат в 26% случаев.

ЦИТАТА

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев:

— Мы все озабочены одной проблемой. Необходимо спасать наших детей. Их здоровье, а значит, и будущее нашей страны зависит от нас, взрослых. В этой общей борьбе за подрастающее поколение мы должны сработать одной командой, необходимо усилить межведомственное взаимодействие. С этим согласны все участники «круглого стола».