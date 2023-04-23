На пляж, в горы, на базу отдыха и для города: 4 капсульных гардероба на лето с ценами

Советы стилиста можно применить не только к Южному Уралу Фото: Андрей АБРАМОВ

Если на море или в туристической стране сланцы и мини-шорты – обычное дело, то в Челябинске (пусть даже и в невероятную жару) такой наряд неуместен. Но как же тогда быть, если свариться не хочется? Стилист Ольга Теплякова собрала 4 капсулы для разного вида отдыха на Южном Урале: наряды получились стильные, красивые и практичные. И их уже можно потихоньку собирать, пока цены не подскочили в сезон.

— Для отпуска за границей гардероб продумывают тщательно. Я предлагаю делать так же и для города, чтобы красиво выглядеть и классно проживать летние дни здесь, на Южном Урале. Вот несколько советов, как мы с помощью одежды можем сделать этот город более ярким и стильным.

Комплекты для города

Два момента, на которые стоит обратить при выборе такой одежды — максимально натуральные ткани и воздух между телом и одеждой, то есть небольшой оверсайз.

Коллаж: Ольга Теплякова

Отлично подойдут:

- смесовый лен: он не так сильно сминается, как натуральный;

- хлопковые ткани;

- тонкая джинса;

- вискозные ткани;

- трикотажные полотна.

В городе необходимо придерживаться более делового элегантного стиля. На ноги стоит присмотреть сандалии, кеды, балетки или босоножки на небольшом каблуке.

Комплекты для пляжного отдыха

Для поездки на пляж стоит иметь 4 основные позиции:

- купальник;

- то, в чем вы доедете до пляжа;

- пляжное платье;

- сланцы.

Коллаж: Ольга Теплякова

Самые актуальные купальники сейчас однотонные, с логотипом, из жатой фактуры.

Для поездки на пляж идеально использовать легкое платье, шорты с топом или футболкой, костюмные брюки или шорты с рубашкой из натуральных тканей.

Пляжное платье нужно, чтобы надеть его на мокрый купальник и дойти до кафе или за мороженым. Его можно выбирать из тонкой синтетической ткани, поскольку она не меняет цвет, не красится и быстро сохнет.

Комплекты для поездки на базу отдыха

Коллаж: Ольга Теплякова

Для таких поездок Ольга Теплякова рекомендует подбирать одежду в стиле спорт и кэжуал:

- спортивный костюм из футера (для прохладной погоды или вечером);

- шорты и футболки;

- летнее платье или красивый топ (если предполагаются вечеринки);

- купальник;

- кроссовки для прогулок по лесу и высокие носки;

- сланцы для пляжа.

Комплекты для поездок в горы

Сейчас эстетика outdoor — то есть одежды, которую предполагается носить в походах — становится популярной даже в городе. Это треккинговые кроссовки, спортивные костюмы, флисовые кофты, леггинсы, жилеты и тонкие пуховики. Так что смело покупайте эти вещи, даже если активный отдых для вас в новинку. Потом они вам пригодятся.

Коллаж: Ольга Теплякова

Комплект может состоять из:

- велосипедок или коротких шорт;

- топа;

- термобрюк;

- флисовой кофты;

- спортивного костюма;

- головного убора;

- ботинок и высоких носков;

- спортивных непромокаемых сандалий.

Также Ольга дала подробный разбор, как выбирать носки в зависимости от обуви и одежды (для женщин и мужчин) и от какой одежды почти всех стилистов начинает трясти.