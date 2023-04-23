На пляж, в горы, на базу отдыха и для города: 4 капсульных гардероба на лето с ценами

Советы стилиста можно применить не только к Южному Уралу
Фото: Андрей АБРАМОВ
Если на море или в туристической стране сланцы и мини-шорты – обычное дело, то в Челябинске (пусть даже и в невероятную жару) такой наряд неуместен. Но как же тогда быть, если свариться не хочется? Стилист Ольга Теплякова собрала 4 капсулы для разного вида отдыха на Южном Урале: наряды получились стильные, красивые и практичные. И их уже можно потихоньку собирать, пока цены не подскочили в сезон.
— Для отпуска за границей гардероб продумывают тщательно. Я предлагаю делать так же и для города, чтобы красиво выглядеть и классно проживать летние дни здесь, на Южном Урале. Вот несколько советов, как мы с помощью одежды можем сделать этот город более ярким и стильным.
Два момента, на которые стоит обратить при выборе такой одежды — максимально натуральные ткани и воздух между телом и одеждой, то есть небольшой оверсайз.
Коллаж: Ольга Теплякова
Отлично подойдут:
- смесовый лен: он не так сильно сминается, как натуральный;
- хлопковые ткани;
- тонкая джинса;
- вискозные ткани;
- трикотажные полотна.
В городе необходимо придерживаться более делового элегантного стиля. На ноги стоит присмотреть сандалии, кеды, балетки или босоножки на небольшом каблуке.
Для поездки на пляж стоит иметь 4 основные позиции:
- купальник;
- то, в чем вы доедете до пляжа;
- пляжное платье;
- сланцы.
Коллаж: Ольга Теплякова
Самые актуальные купальники сейчас однотонные, с логотипом, из жатой фактуры.
Для поездки на пляж идеально использовать легкое платье, шорты с топом или футболкой, костюмные брюки или шорты с рубашкой из натуральных тканей.
Пляжное платье нужно, чтобы надеть его на мокрый купальник и дойти до кафе или за мороженым. Его можно выбирать из тонкой синтетической ткани, поскольку она не меняет цвет, не красится и быстро сохнет.
Коллаж: Ольга Теплякова
Для таких поездок Ольга Теплякова рекомендует подбирать одежду в стиле спорт и кэжуал:
- спортивный костюм из футера (для прохладной погоды или вечером);
- шорты и футболки;
- летнее платье или красивый топ (если предполагаются вечеринки);
- купальник;
- кроссовки для прогулок по лесу и высокие носки;
- сланцы для пляжа.
Сейчас эстетика outdoor — то есть одежды, которую предполагается носить в походах — становится популярной даже в городе. Это треккинговые кроссовки, спортивные костюмы, флисовые кофты, леггинсы, жилеты и тонкие пуховики. Так что смело покупайте эти вещи, даже если активный отдых для вас в новинку. Потом они вам пригодятся.
Коллаж: Ольга Теплякова
Комплект может состоять из:
- велосипедок или коротких шорт;
- топа;
- термобрюк;
- флисовой кофты;
- спортивного костюма;
- головного убора;
- ботинок и высоких носков;
- спортивных непромокаемых сандалий.
Также Ольга дала подробный разбор, как выбирать носки в зависимости от обуви и одежды (для женщин и мужчин) и от какой одежды почти всех стилистов начинает трясти.