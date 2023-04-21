Каждый ребенок – одаренный: в школе Златоуста научились раскрывать даже скрытые таланты детей

Уже в начальной школе ученики пишут исследовательские работы и занимают призовые места во всероссийских конкурсах.

Без одаренных людей не было бы прогресса. Вот только раскрыться и проявить индивидуальность удается далеко не всем. Талант нужно развивать с самого детства, но как это сделать, если не знаешь, что дается ребенку проще всего? Педагоги из златоустовской школы № 10 разработали собственную методику, которая помогает увидеть суперспособности в каждом ученике.

«Дайте солнцу светить»

Еще Сократ говорил: «В каждом человеке – Солнце, только дайте ему светить». У кого-то интеллектуальные или творческие способности проявляются с рождения, а кому-то нужно помочь посмотреть вглубь себя и найти скрытый талант.

А кто может помочь с этим, кроме учителей и родителей? Мало того, что необходимо обратить внимание на тех, кто пока еще не раскрылся: нужно вовремя заметить проблески таланта и приложить усилия, чтобы из искры природных способностей разгорелся огонь творчества.

- Иначе таланты, которые не используются, похожи на солнечные часы в тени, - считают педагоги школы № 10 в Златоусте.

Мозговые штурмы, эвристические вопросы и дидактические игры

В школе № 10 создали систему работы с одаренными детьми. Основное внимание преподаватели уделяют ученикам начальных классов. В этом возрасте у них самый пик впитывания, накопления и усвоения знаний.

Чтобы развить одаренность, педагоги создают особую атмосферу на уроках и вне классов. Им важно наладить развивающую, творческую и инновационную образовательную среду, которая помогает раскрыть природные возможности каждого ребенка. Учителям остается только разглядеть эти способности в каждом школьнике.

Для конкурса изобретений первоклассник сделал цветовой диск Ньютона, при кручении которого все цвета радуги смешиваются в один — белый.

Как только преподаватель замечает зачатки таланта, он вместе с ребенком начинает их развивать. Главное в этот момент – закрепить интерес к предмету. Для этого учителя используют комплекс методов, которые позволяют поддерживать познавательный интерес и мотивацию к самосовершенствованию.

В числе таких приемов обучения – дидактические игры, мозговой штурм и эвристические вопросы. Дети учатся сравнивать, исследовать и анализировать, пытаются найти выходы из проблемных ситуаций. При этом преподаватели с помощью метода ситуации успеха создают возможность каждому ученику достичь результатов.

Дальнейшее развитие таланта

Чтобы как можно быстрее довести индивидуальные достижения до максимума, учителя проводят дополнительные занятия с одаренными детьми. Они готовят учащихся к олимпиадам, интеллектуальным играм и даже дискуссиям.

Уже в начальной школе дети активно участвуют во всероссийских конкурсах. Среди них - «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», олимпиады по ПДД и «Умники России».

Каждое призовое место приносит в портфолио ученика и класса дополнительные баллы. В конце учебного года эти баллы подсчитывают и озвучивают самых активных школьников. Они получают гранты «Ученик года» и «Класс года», что мотивирует детей еще больше внимания уделять знаниям и развитию талантов.