«Все места заняты, начиная с июня»: челябинцы пожаловались на проблемы с выбором площадок для выездной регистрации брака

Площадки для выездной регистрации брака будут работать с мая по сентябрь Фото: Евгения ГУСЕВА

Молодожены, планирующие сыграть свадьбу в Челябинске, столкнулись с отсутствием свободных дат на лето в популярных ЗАГСах города — Курчатовском и Советском. Выбрать место нельзя не только через портал Госуслуг, но и при обращении в отделы ЗАГСов напрямую. С площадками для выездной регистрации тоже неразбериха.

Еще в марте председатель регионального комитета ЗАГС Людмила Рерих на пресс-конференции заявила, что в парках Челябинска сделают площадки для выездной регистрации брака. Они будут работать в теплую погоду с мая по сентябрь. Список мест обещали опубликовать на сайте Госкомитета по делам ЗАГС, однако там до сих пор ничего нет.

Читатель КП-Челябинск Андрей проживает в Москве, но сыграть свадьбу решил в родном городе. По закону заявитель может подавать заявление в любой отдел ЗАГСа. Правда, при решении вопроса Андрею пришлось столкнуться с проблемами.

— Я позвонил на горячую линию Госкомитета ЗАГСа по Челябинской области и мне сказали, что никакой информации по площадкам до сих пор нет, и когда она будет – не знают. Я их спросил: «Действительно ли нет мест в Курчатовском и Советском ЗАГСах?». На что мне предложили туда прийти туда ногами и написать заявление, потому что Госуслуги, по словам собеседницы, к ЗАГСам не относятся, — рассказал читатель КП-Челябинск.

В недоумении Андрей позвонил в отдел ЗАГС Советского района. Там ему ответили, что у них мест нет, начиная с июня. Кроме того, в ходе разговора выяснилось, что сотрудникам ЗАГСа из-за возросшей нагрузки даже приходится перераспределять потоки людей, которые хотят заключить брак в неторжественной обстановке — то есть просто расписаться в кабинетах.

Возможность выбрать дату и время на лето есть в отделах ЗАГСа Металлургического, Ленинского и Тракторозаводского районов. Там места еще есть. Но челябинцам с других районов, которые предпочитают расписаться ближе к дому, будет неудобно туда ездить.

Напомним, отдел ЗАГС Калининского района Челябинска закрылся из-за реорганизации. Посетителей перестали принимать с 1 января 2023 года. Что касается отдела ЗАГС Центрального района, то здесь горожане могут получить документы по всем видам актов гражданского состояния и зарегистрировать брак в неторжественной обстановке.

Обновлено в 15:42.

В Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области прокомментировали ситуацию с жалобами на невозможность зарегистрировать брак в летний период.

— В Курчатовском и Советском отделах Управления ЗАГС Администрации города Челябинска, также как и в остальных отделах города Челябинска, доступно время на неторжественную регистрацию брака на летний период как в будни так и в выходные дни. На неторжественную регистрацию принимаются все желающие. Заявление можно подать как через портал Госуслуг, так и лично в отделе ЗАГС, — сообщили в ведомстве.

По данным областного Госкомитета по делам ЗАГС, в Челябинске были определены две дополнительные площадки для регистрации брака:

— МАУ «Сад победы», г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79;

— Парк Гагарина (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина), г.Челябинск, ул. Коммуны, 100.

Более подробную информацию по регистрации брака на дополнительных площадках можно получить в управлении ЗАГС администрации Челябинска по следующим номерам телефона: +7 (351) 264-66-53, +7 (351) 264-66-73.

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