Челябинки пожаловались на мотоциклиста, который при детях забивал собак камнями

Тот самый мотоцикл и местный дворовой пес Бим. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жестокую расправу над двумя стерилизованным бездомными собаками учинил мотоциклист из Челябинска. Мужчина заехал во двор, набрал больших камней, подошел вплотную и стал забивать Черныша и Бима. Одна из спасительниц Гуля Кафеева рассказала, что произошло.

Вечером 21 апреля во двор домов 5 и 5А на улице Авиаторов в поселке Красное Поле под Челябинском едва не произошло жестокое убийство животных. Во двор заехал мотоциклист в темном шлеме и небольшого телосложения. За ним привычно побежали местные собаки Бим и Черныш.

– Собаки всегда бегут за проезжающим транспортом. Но при этом любят дворовых детей, а те с ними возятся, – рассказывает Гуля Кафеева.

Но мотоциклист не знал об их дружелюбности, поэтому напугался или разозлился. Набрал больших камней и стал забивать ими собак. И это все на глазах у местной малышни.

– Дети закричали, стали закрывать Черныша собой. Этот выродок закидывал животных в упор, со всей дури, не обращая внимания ни на нас, двух женщин, ни на детей, – поделилась Гуля.

Женщина вывела свою собаку. В итоге дети закрывали собой Черныша, а Гуля со своей собакой – Бима. Тогда он сел на мотоцикл и стал ездить вокруг женщин и детей. Но запугать не получилось.

В итоге мужчина бросил «наказание» и ушел домой, так и не сняв шлема. Женщины тоже. Но уже две ночи дворовые собаки впервые лаяли.

– Эти собаки охраняют двор, они стерилизованы. Можем их подойти и погладить, – рассказывает Гуля.

Сегодня собак во дворе уже не видно. Только один Бим прибежал. Женщина опасается, что они напугались и сменили место проживания. А ведь там люди не знают, что они приручены!

Гуля боится, что мужчина может перейти от издевательств над животными к избиению людей. Но в полицию женщины не обращались, так напугались, что не сделали ни фото, ни видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Челябинцам запретили кормить, гладить и прятать бездомных собак (подробнее)

Слепоглухого челябинца и его незрячую жену высаживают из маршруток из-за собаки-поводыря (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.