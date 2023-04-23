Криминальный авторитет из Златоуста подал в суд на блогера Настю Ивлееву за развратные видео

Бывший авторитет подал в суд на блогера. Фото: Александр Морозов / ВКонтакте, Иван Макеев.

Бывший южноуральский криминальный авторитет Александр Морозов подал в суд на блогера, телеведущую и актрису Анастасию Ивлееву и компанию Google. В качестве компенсации за увиденные развратные видео Морозов требует 10 млн рублей.

– Мотивы наши продиктованы желанием, чтобы наши дети не видели и не слышали ненормативную лексику. Чтобы им не навязывали кумиров, которые ведут себя недостойно, для которых размыты границы морали и принципов. Всем у них руководят мысли о деньгах, – написал Александр в соцсетях.

На YouTube-канале Насти Ивлеевой бизнесмен нашел 84 правонарушения. Особенно возмутили Морозова видео «Обнаженка в монастыре» и съемках сериала «Монастырь» и интервью с юмористом Денисом Дороховым – с гейскими шутками и историей про поцелуй двух мужчин.

Александр Морозов уверен, что эти видео оскорбляют чувства человеческого достоинства и репутацию русских, в частности религиозного объединения «Братство Морозов-Златоуст», которое возглавляет Морозов.

Google «прилетело» за то, что именно на его платформе, YouTube, все эти видео были размещены. Бизнесмен считает, что их можно обвинить в мелком хулиганстве.

Дело будет рассматриваться в Савеловском районном суде города Москвы. Сейчас документы находятся на рассмотрении у судьи.

Александр Морозов – экс-криминальный авторитет из города Златоуст Челябинской области, бывший депутат заксобрания области. Он был осужден за заказные убийства, бандитизм и вымогательства и отбывал наказание (20 лет лишения свободы) в колонии строгого режима. А в 2016 году создал братство «Морозов-Златоуст».

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