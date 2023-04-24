Бренд ELIT 25 лет отшивает стильную, профессиональную, медицинскую одежду для врачей

Фото: ELIT

Бренд медицинской одежды ELIT – это комфортная и стильная одежда, которая создает безупречный профессиональный имидж. Отечественное производство с 25-летним опытом отшивает профессиональную одежду для врачей из высокотехнологичных материалов и тканей.

ELIT завоевал любовь покупателей по всей России от Калининграда до Владивостока. Это крупнейшая розничная сеть в стране, имеющая более 70 магазинов.

Фото: ELIT

Фабрики оснащены современным швейным оборудованием, а лаборатория и отдел контроля строго следят за качеством продукции на всех этапах производства.

В ELIT большой выбор моделей как для студентов, так и для специалистов с большим опытом. При производстве и разработке моделей тщательно продумывают дизайн и функционал в соответствии со спецификой работы всех уровней медицинского персонала.

Фото: ELIT

Дизайнеры регулярно создают новые коллекции, ориентируясь на самые высокие стандарты и предпочтения покупателей. В наличии более 1000 разнообразных моделей на любой вкус.

Медицинская одежда ELIT предоставляет большое количество сопутствующих товаров: обувь, аксессуары, сувенирная продукция, медицинские инструменты и расходные материалы, также в продаже представлены подарочные сертификаты.

Фото: ELIT

ELIT давно работает с большим количеством государственных медицинских учреждений, с частными клиниками и диагностическими центрами и уверенно зарекомендовал себя 100% качеством продукции и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

ELIT в Челябинске:

ТК «Беларусь» (ул. Молодогвардейцев, 31, 2 этаж),

пн.-пт.: с 10:00 до 19:00, сб.-вс.: с 11:00 до 18:00,

8 902 609-09-34;

магазин «Лотос» (ул. Худякова, 7),

пн.-сб.: с 10:00 до 19:00, вс.: с 10:00 до 17:00,

8 902 609-01-25.

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