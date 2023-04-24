«Уралэнергосбыт» стал победителем международной премии СХ WORLD AWARDS в области клиентского опыта

Фото: "Уралэнергосбыт"

«Уралэнергосбыт» стал первым и пока единственным поставщиком электроэнергии в истории конкурса, продемонстрировавшим настолько высокие результаты. Компания получила сразу 4 престижные награды премии СХ WORLD AWARDS: победа в номинации «Лучший омниканальный клиентский опыт» и лауреат в номинациях «Лучший цифровойклиентский опыт», «Лучший проект изменения, СХ-трансформации бизнеса» и «Лучший дата-центричный подход». В этих номинациях региональной энергосбытовой компании удалось обойти представителей крупнейших федеральных банков и ритейла.

За победу в номинации «Лучший омниканальный клиентский опыт» боролись больше 20 крутых проектов со всей страны, в финале остались 5 лучших кейсов компаний ВТБ, Home Kredit Bank, SimpleWine и «Уралэнергосбыт», в итоге именно энергосбытовой компании удалось одержать победу. Важно отметить, что СХ WORLD AWARDS — самая большая широко известная и признанная участниками рынка профессиональная премия, которая выявляет и награждает наиболее интересные и успешные проекты в области клиентского сервиса и клиентского опыта.

— «Уралэнергосбыт» впервые принял участие в данном конкурсе, но, несомненно, это результат работы, которую мы начали намного раньше. Несмотря на то, что мы самый молодой гарантирующий поставщик в стране, мы задали для себя очень высокие стандарты взаимодействия с клиентами. Реализовали наиболее прогрессивные технические решения, одни из первых в отрасли внедрили систему учета голоса клиента и непрерывных улучшений бизнес-процессов на его основе. Все это позволяет нам не только достигать высоких операционных показателей, но и оказывать достойный уровень сервиса для наших клиентов, — прокомментировал генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

— В конкурсе приняли участие более 350 проектов со всей страны. Премия СХ WORLD AWARDS открыта для компаний любых сфер и отраслей. Для оценки проектов мы привлекаем порядка 200 экспертов-членов жюри, перед которыми стояла самая сложная задача – выбрать лучших из лучших, — прокомментировала Светлана Жилина, основатель портала «Мир клиентского опыта» и премии СХ WORLD AWARDS.

Главная особенность омниканальной платформы «Уралэнергосбыт» в том, что она позволяет грамотно организовать внутренние процессы получения и обработки обращений клиентов. Консультанты всех городов объединены в одну сеть, получают информацию от клиента и отвечают ему в едином окне, независимо от способа его обращения – звонок, видеовызов, электронная почта, социальные сети, мессенджеры, чат-бот. Полная история взаимодействия отображается в системе, что в разы ускоряет и упрощает решение вопросов.

Запись и хранение всех обращений, включая видеозапись консультаций, помогают осуществлять полный контроль качества. Система позволяет получать и выгружать оценки в разрезе всех каналов и операторов. А интегрированная с омниканальной системой сеть умных устройств-инфоматов позволяет осуществлять консультирование клиентов в режиме онлайн даже на самых удаленных территориях. С помощью этих устройств операторы компании также могут принимать или распечатывать любые документы, принимать показания, оплаты и многое другое. Для этого потребуется только два квадратных метра площади, розетка и интернет.