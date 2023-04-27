Вячеслав Дусмухаметов: путь креативного продюсера, создавшего «Папиных дочек», «Универ» и «Интернов»

Вячеслав Дусмухаметов считается великим продюсером на телевидении Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Редко кто задумывается о том, кто стоит за популярными сериалами, программами и шоу. А ведь почти весь развлекательный контент на ТНТ с 2010-х годов обязан одному человеку – Вячеславу Дусмухаметову. Креативный продюсер родом из Челябинска запускал новые для телевидения проекты, которые сразу же выстреливали и становились самыми рейтинговыми на канале. Что известно об этом человеке, разбираемся из его биографии.

Детство Вячеслава Дусмухаметова

Вячеслав родился 27 апреля 1978 года в поселке Аргаяшского района в семье учителей. Мама преподавала английский, папа – физкультуру. Мальчик еще в школе был гордостью семьи: закончил учебу с золотой медалью, выигрывал спортивные соревнования. Его даже хотели без экзаменов принять в челябинский институт физкультуры, но у Вячеслава были другие планы.

Выпускник выбрал медицинскую академию, чтобы выучиться на врача. В биографических сводках рассказывается история, как один из медиков спас бабушку Дусмухаметова и выглядел в его глазах настоящим мачо и героем. И в итоге Вячеслав пошел на семейную медицину и госпитальную терапию, а после — год учился в интернатуре, что еще отразится на его жизни.

Семью Вячеслава Дусмухаметова описывают как творческую и веселую, умевшую рассказывать анекдоты так, что все соседи падали со смеху. Мальчик, росший в такой атмосфере, не мог не связаться с юмором во взрослом возрасте. Уже в университете пробился в КВН и писал шутки для «Уездного города» — сборной Челябинска и Магнитогорска, а затем и для челябинской команды «Лица уральской национальности».

Работа Дусмухаметова на телевидении

В 2004 году Вячеслава пригласили на Рен-ТВ в качестве креативного продюсера, а через год он ушел на СТС. Там парень занимался скетч-шоу «6 кадров» и придумал первые сезоны сериала «Папины дочки». История про многодетного отца, воспитывавшего дочерей в одиночку, била рейтинги и стала лауреатом премии «ТЭФИ» как лучший ситком года. Эту же статуэтку, но уже как лучший сценарист, получил и Вячеслав Дусмухаметов.

В 2009 Дусмухаметова признали лучшим сценаристом Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2008 креативный продюсер работал над проектами ТНТ. Вместе с Семеном Слепаковым он создал компанию «7АРТ». Это они придумали комедийные сериалы «Универ», «Интерны» и «Универ. Новая общага».

В интервью на радио «Маяк» Вячеслав объяснил, что любит сериал «Друзья», но адаптировать его в России он не хотел. Когда начал думать, где аналогичные комичные ситуации происходят у молодежи, понял — в студенческом общежитии.

Это Вячеслав на кухне, где проходили съемки "Универа. Новой общаги" Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Что касается «Интернов», то здесь Дусмухаметов тоже отрицает копирование с «Клиники» и «Доктора Хауса». Говорит, этот сериал – его история, как бывшего студента медакадемии, который тоже работал рядом со смертью и потихоньку становился циничным.

К 2012 году Вячеслав Дусмухаметов стал креативным продюсером Comedy Club Production. Он запустил первое женское комедийное шоу Comedy Woman, продюсировал «Comedy Баттл» и придумывал флагманские проекты, которых еще нигде не было. В их числе «Однажды в России», «Импровизация», «Где логика?», «Судия СОЮЗ», «Танцы», «Открытый микрофон» и «Stand-Up на ТНТ».

С 2018 года и до сих пор Дусмухаметов работает креативным продюсером ТНТ. Копилку пополняют современные сериалы: «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя», «Жуки», «Озабоченные, или Любовь зла».

Проекты Дусмухаметова на большом экране и на «Ютубе»

Еще в 2016 Вячеслав запустил продакшн Medium Quality, который снимал шоу на YouTube. Изучая тренды и видя, что станет популярным, Дусмухаметов смог завоевать доверие и молодежной аудитории, которая потихоньку начала уходить с ТВ. Так появились Big Russian Boss Show, «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и «Контакты». Сейчас в портфолио продакшна 44 проекта.

В 2010 Вячеслав был членом жюри в "Comedy Батл" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При этом Дусмухаметов известен и как сценарист больших картин. Например, «Наша Russia. Яйца судьбы» — его продукт.

Личная жизнь Вячеслава Дусмухаметова

У Вячеслава есть жена – Мария. Они в браке с 2010 года. Несмотря на то, что он работает в Москве, супруга живет в Челябинске и руководит инклюзивным молодежным клубом «Наше место», помогающим особенным жителям адаптироваться к жизни. У пары трое детей: Тимур (2011), Ася (2018) и Давид (2021).

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