Водителей и пассажиров с травмами увезли в больницу. Фото: ГИБДД Челябинска

Жесткое ДТП случилось на проспекте Ленина в Челябинске под занавес вторника, 25 апреля. Две легковушки столкнулись на перекрестке с улицей Российской. Как сообщили в ГИБДД, 34-летняя женщина за рулем Lada Granta поворачивала налево и не уступила дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2113. В результате машины врезались.

В ДТП сильно разворотило обе легковушки. Фото: Челябинская служба спасения

На место приехали сразу две машины скорой помощи. Пострадали оба водителя – во второй легковушке ехал 22-летний парень. Кроме этого, пришлось вызывать городскую службу спасения, чтобы достать пострадавших из машин. Водитель «Гранты» и 20-летняя пассажирка ВАЗ-2113 оказались зажаты металлом. Всего в ДТП пострадали четыре человека.

— Пострадавшим оказали первую помощь и передали их бригаде скорой помощи. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в медицинские учреждения города, — рассказали в Челябинской городской службе спасения.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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