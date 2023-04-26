5-летняя девочка бесследно пропала из детского дома в Челябинске

Девочка осталась без попечения родителей, поэтому ее поместили в детдом

В Челябинске из детского дома бесследно пропала 5-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Известно, что ребенок остался без попечения родителей, поэтому распоряжением городской администрации ее поместили в детский дом Металлургического района.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что девочки нет на месте. И где она находится сейчас, неизвестно. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении.

— 24 апреля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Девочку разыскивают, прокуратура контролирует ход расследования.

Обновлено 11:45. Как рассказали в администрации Челябинска, девочка не провела в детском доме ни дня. Когда органы опеки пришли за ней в семью, ребенок уже куда-то пропал. Девочку разыскивают уже почти два года. Подробности читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru