Идеален для большого города: в Челябинске презентовали новый отечественный кроссовер Москвич 3

Презентация нового Москвича 3 в автосалоне "Сатурн" прошла на "ура". Фото: Автосалон "Сатурн"

В минувшие пятницу и субботу автоцентр «Сатурн» стал центром притяжения для десятков автолюбителей, которые долгое время мечтали, наконец, увидеть воочию и посидеть за рулем нового автомобиля легендарного бренда. На несколько часов салон окутала атмосфера праздника и веселья, и, конечно же, главным героем стал он – Москвич 3.

Новый кроссовер Москвич 3 отлично подойдет для жителей крупных городов. Фото: Автосалон "Сатурн"

В первый день открытых дверей официального дилера бренда «Москвич» – компании «Сатурн» - были приглашены на презентацию корпоративные клиенты – для юридических лиц действуют особо выгодные специальные условия приобретения автомобиля.

Корпоративные клиенты могут приобрести Москвич 3 на особо выгодных условиях. Фото: Автосалон "Сатурн"

Во второй день «Сатурн» в праздничной атмосфере встречал всех заинтересованных автолюбителей с традиционным фуршетом из большого количества холодных и горячих закусок с харизматичной королевой советского общепита, развлекательной программой и мастер-классами с аниматорами в стиле 70-80-х годов, динамичным тест-драйвом и подарками каждому пришедшему гостю.

Настоящая атмосфера праздника окутала автосалон в день открытых дверей. Фото: Автосалон "Сатурн"

Пока гости присматривались к новому автомобилю, менеджеры автосалона не прекращали свою работу, рассказывая все особенности нового компактного кроссовера с просторным салоном, комфортабельными сиденьями, современными технологиями и мультимедийными решениями.

– Москвич 3 отлично подойдет для жителей крупных городов. Просторный внутри, но в то же время компактный и экономичный, он предназначен для ежедневных комфортных поездок, – рассказывает руководитель отдела продаж автосалона «Сатурн» Алексей Поблагуев. –Максимальная мощность двигателя 150 лошадиных сил при его объеме 1,5 литра.Покупателям доступны два вида коробки передач: шестиступенчатая механика и вариатор. Автомобиль оснащен блоком управления круиз-контролем, цифровой приборной панелью с сенсорным экраном, мультимедийной системой, электрическим стояночным тормозом с функцией автоудержания.

Автолюбители активно интересовались характеристиками нового автомобиля. Фото: Автосалон "Сатурн"

Все достоинства нового кроссовера автолюбители смогли оценить на тест-драйве. Очередь на пробную поездку выстроилась большая – ощутить на практике, как ведет себя автомобиль на дороге, и как работает система, хотели все.

– Я давно знаком с компанией «Сатурн». Два своих автомобиля приобретал здесь. Поэтому когда узнал, что салон проводит презентацию «Москвич», сразу же приехал, – делится автолюбитель Сергей Чемякин. – Все срослось удачно. Прошел тест-драйв. Автомобиль очень понравился по ходовым качествам. Ездил на вариаторе, очень комфортное управление. В целом, понравилось внутреннее и подкапотное наполнение автомобиля, отличный объем багажника, управляемые рейлинги, люк с электроприводом. Вдобавок, все доступно для замены и ремонта – это я говорю как инженер-механик.

Гости положительно оценили современный дизайн автомобиля. Его, к слову, отличают геометричные линии кузова, современная светодиодная оптика с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней, легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов. Москвич 3 доступен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

– Сейчас на старте продаж у нас отличные условия, которые позволяют приобрести автомобиль с дополнительной выгодой до 160 000 руб. Действуют выгодные условия при покупке в кредит и по программе «Трейд-ин». Всем клиентам устанавливаем в подарок сигнализацию, – сообщил Алексей Поблагуев.

Счастливый обладатель нового автомобиля Москвич 3. Фото: Автосалон "Сатурн"

– У меня была машина марки Renault, но понял, что пришла пора ее менять. Посмотрели с женой Москвич 3, нам он очень понравился. Менеджер по продажам рассказал про выгодные скидки. Решили, что надо приобретать автомобиль сейчас. Воспользовались условиями программы трейд-ин, – поделился мужчина, который купил новый автомобиль Москвич 3 во время презентации.

Отметим, что цена на Москвич 3 в базовой комплектации начинается с 1 970 000 рублей за механическую коробку передач и 2 035 000 рублей за коробку вариатор.

Записаться и пройти тест-драйв, а также выгодно купить новый Москвич 3 можно в автосалоне «Сатурн» по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 15А. Телефон для связи +7 (351) 217-53-88. Всю информацию можно получить на сайте.

Партнерами мероприятия выступили страховая компания «Ингосстрах», а также «Открытие Авто» — блок автобизнеса в банке «Открытие», предоставляющий кредит на покупку автомобиля.

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