Медсанчасть Снежинска: вопросы кадрового обеспечения медучреждений - одни их самых важных, и они поэтапно решаются

В 2022 году на работу в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России было трудоустроено 36 новых специалистов. Фото ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

Вопросы кадровой политики в сфере здравоохранения сегодня - одни из ключевых. Специалисты отрасли отмечают, что в этой связи большую роль играет грамотный подбор кадров, а также вопросы, касающиеся их подготовки и переподготовки.

Детская поликлиника медсанчасти после ремонта. Фото ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ

Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Снежинск) Евгений Дронов подчеркивает, что сегодня в стране реализуется крупный федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его цель - повышение качества и доступности медицинской помощи и обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. И это дает свои результаты. Численность врачей и среднего медицинского персонала стабильно растет, хотя эта проблема еще до конца не решена.

Коллектив ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России традиционно участвует в различных городских спортивно-оздоровительных мероприятиях. Фото ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

— За последние годы наше медицинское учреждение активно обеспечивается новым оборудованием, в зданиях и помещениях проводятся капитальные ремонты - в рамках финансирования ПСР-проектов Госкорпорации «Росатом», программ модернизации первичного звена системы здравоохранения за счет средств ФМБА России. Так, к примеру, в детской и взрослой поликлиниках, где оказывается наибольший объем амбулаторной медицинской помощи, завершаются капитальные ремонты. Новые кабинеты врачей-педиатров, ординаторская с автоматизированными рабочими местами, кабинет неотложной помощи, ремонт фасада, открытие новых регистратур, зон комфортного ожидания, нового колл-центра, открытие нового приемного отделения площадью более 500 кв. метров.

В медсанчасти ежегодно обновляется база лечебно-профилактического оборудования. Фото ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

И это только часть работ. Плюс оснащение отделений новым оборудованием. А это десятки различных единиц современного оборудования, — отмечает Евгений Дронов. — Вместе с тем, вопросы кадрового обеспечения — одни из самых важных, и эта задача поэтапно решается.

В медсанчасти ежегодно обновляется база лечебно-профилактического оборудования. Фото ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

УСТРАНЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА

В отделе кадров медсанчасти рассказали, что только в 2022 году на работу в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России было трудоустроено 36 новых специалистов (15 врачей и 21 сотрудник среднего медицинского персонала). Врачи практически по каждому направлению: рентгенолог, два участковых терапевта, два стоматолога, диетолог, анестезиолог-реаниматолог, два хирурга, врач-КДЛ, травматолог-ортопед, хирург-стоматолог, участковый терапевт цехового врачебного участка, акушер-гинеколог. В текущем году на работу принято еще девять врачей.

Решение задач кадрового обеспечения остается одной из самых приоритетных, и мы работаем по целому ряду направлений, призванных привлечь в медсанчасть новых специалистов. Речь идет об увеличении уровня заработной платы, о предоставлении служебного жилья, выплате подъемных пособий и единовременных компенсационных выплат. Дети медицинских работников вне очереди обеспечиваются местами в образовательных учреждениях, — говорит Евгений Дронов. — И, вместе с тем, сегодня медучреждение готово принять на работу участкового терапевта и педиатра, невролога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога. Сегодня эта проблема очень актуальна. Вместе с тем, я считаю, что в вузах, других профильных образовательных учреждениях нужно больше внимания уделять подготовке и по поликлиническому направлению, амбулаторно-поликлиническому звену, именно здесь есть наибольший дефицит кадров. А решение социально-бытовых вопросов, создание современных рабочих мест, содействие профессиональному росту, закрепление специалистов — это те задачи, которые мы решаем на уровне развития нашего медучреждения.

В медсанчасти ежегодно приобретаются новые специальные транспортные средства. Фото ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

КСТАТИ

В 2021 году по инициативе генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой был запущен проект «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом». В качестве пилотных городов были выбраны атомные города: Саров, Снежинск, Новоуральск, Десногорск и Димитровград. Большинство проектов в пилотных городах находятся в стадии завершения. Пациенты медицинских организаций ФМБА России уже оценили реализованные улучшения в части повышения качества и доступности медицинской помощи.

Родильное отделение ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России. Фото ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

ДЛЯ СПРАВКИ

- В 2022 году в рамках совместного проекта ФМБА России в совместно с ГК «Росатом» были произведены капитальные ремонты детской поликлиники и первого этажа взрослой поликлиники, закуплены мебель, медицинское оборудование, также открыто новое подразделение - амбулаторно-диспетчерская служба

- В рамках модернизации первичного звена были произведены капитальные ремонты фасада городской поликлиники и кровли детской поликлиники, закуплен аппарат флюорограф и маммограф

- Произведен капитальный ремонт инфекционного корпуса (внутренняя отделка, фасад, кровля)

- В рамках проекта ФМБА России было возведено новое модульное здание приемного отделения с новым оборудованием и мебелью

- А 2023 году по программе модернизации первичного звена в рамках капитального ремонта планируется ремонт кровли детской соматической больницы и ремонт третьего этажа городской поликлиники, поступление нового медицинского оборудования