Челябинская «Комсомолка» запустила конкурс «Письмо солдату»

Детские рисунки для защитников Отечества Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомольская правда — Челябинск» запускает конкурс детских писем и рисунков «Письмо солдату», адресованных участникам спецоперации. В течение нескольких недель мы будем принимать работы и выкладывать их на нашем сайте для голосования.

Письма и рисунки, набравшие больше всего голосов, а также лучшие по мнению редакции, попадут на страницы выпусков «Комсомолки», которые мы передадим в подшефные города — Волноваху и Ясиноватую. Первые работы попадут в газету уже 3 мая.

Прислать работы можно несколькими способами: загрузить по ссылке, в личных сообщениях группы ВКонтакте и на электронную почту kpchel@phkp.ru. Также у вас есть возможность передать рисунок лично — их мы передадим бойцам СВО. Будем ждать вас в офисе по адресу ул. Красная, д. 4, 6-й этаж в будни с 9 до 17:30.

Голосование будет проходить на специальной странице.

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