Кадры для производства: компания «ГлавОбедСервис» налаживает сотрудничество с системой профобразования

«ГлавОбедСервис» - один из крупнейших производителей готовых первых и вторых блюд в России. Фото «ГлавОбедСервис»

Вопросы подготовки специалистов для реального сектора экономики сегодня одни из самых важных. Известное златоустовское предприятие не только предоставляет новые рабочие места, стабильную и высокую заработную плату, но и решает кадровые задачи совместно с учебными заведениями, стараясь воспитывать и готовить новое поколение квалифицированных рабочих.

Дефицит кадров для производственных предприятий - один из острых, наболевших вопросов. Каждая компания старается решать эти задачи по привлечению квалифицированных работников, специалистов рабочих специальностей. Реальные потребности бизнеса в кадровом обеспечении, по оценкам экспертов, есть во всех отраслях.

Производственные линии предприятия практически полностью автоматизированы, но велика и доля ручного труда. Фото «ГлавОбедСервис»

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Директор компании «ГлавОбедСервис» Владимир Бакаев отмечает, что один из вариантов решения этого вопроса - прямой диалог и сотрудничество с учебными заведениями.

— Техникумы, колледжи, вузы уже давно ориентируются на партнерство с бизнесом. Готовят специалистов непосредственно по запросам тех или иных предприятий, корректируя свои образовательные программы, ориентируясь, в том числе, и на практическое обучение студентов, — говорит Владимир Бакаев. - Сегодня в учебных заведениях разработаны и внедряются так называемые модульные программы, открываются специальные классы-лаборатории — по сути это современные производственные площадки по различным направлениями: строительные технологии, автомобильный сервис, сварочные работы и прочее. Нас, как предприятие пищевой индустрии, интересует это направление подготовки. И в этом аспекте мы начали работу с нашим Златоустовским техникумом технологий и экономики, заключив соглашение о сотрудничестве. Здесь открыта и успешно работает площадка для подготовки специалистов нашего профиля. Мы начали выстраивать отношения, совместно работаем над корректировкой образовательных программ, над планом стажировок и надеемся на хороший результат.

И такие модули сегодня есть во многих учреждениях системы профессионального образования Челябинской области.

ПО-ДОМАШНЕМУ ВКУСНО

Компания «ГлавОбедСервис» уже больше 20 лет работает на рынке готовых блюд глубокой заморозки (шоковая заморозка при температуре минус 40 градусов). Сегодня предприятие производит 20 видов супов и столько же видов вторых блюд, которые продаются почти в 200 городах России, во всех крупных торговых сетях и небольших магазинах. Популярность таких блюд обуславливается способом приготовления - лучшая, традиционная рецептура и глубокая заморозка, которая сохраняет качество продукта. Принцип «разогрей - и готово» был и остается актуальным, что обеспечивает стабильный спрос на такие блюда. По-домашнему вкусно, сытно, недорого. Заморозка позволяет не использовать различные искусственные добавки. Поэтому десятки тысяч ежедневно останавливают свой выбор на блюдах с маркой «Главсуп» и «Главобед».

Первые и вторые блюда от «ГлавОбедСервис» - традиционная рецептура и качество. Фото «ГлавОбедСервис»

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПОРЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО

Объемы производства компании впечатляют. На производственных участках ежедневно готовят десятки тысяч порций первых и вторых блюд. Каждый день на предприятии перерабатывается до 15 тонн сырья — овощей, мяса, специй.

Отметим, что «ГлавОбедСервис» в 2005 году стала первой российской компанией, которая стала выпускать готовые блюда (первые блюда, супы) глубокой заморозки.

Недавно в компании приняли решение о расширении производственных площадей. К двум участкам в Златоусте добавится крупная площадка в Челябинске. Новые линии, значительная часть которых будет работать в автоматизированном режиме, позволят увеличить объемы производства, запустить новые линейки продукции. Плюс ко всему это новые рабочие места.

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

В конце прошлого года «ГлавОбедСервис» представил новинки: супы — тайский том ям и вьетнамский фобо.

Компания расширяет линейку продукции для российского рынка. Специалисты предприятия отмечают, что цена на новые виды супов несколько выше, но это вполне оправдано, учитывая ингредиенты, входящие в состав этих блюд. Для кисло-острого Том ям это курица, креветки, рыба, другие морепродукты. Для Фо бо - лапша (ее готовят непосредственно на производстве), говядина, различные специи, включая, мяту, базилик и другие ингредиенты.

В конце прошлого года «ГлавОбедСервис» представил новинки: супы - тайский Том ям и вьетнамский Фо бо. Фото «ГлавОбедСервис»

Сегодня на предприятии уже начали производство готовых паровых куриных котлет, и это стало очередным прекрасным подспорьем для хозяек.

— Особенность нашего производства в том, что в каждой порции, будь то суп или вторые блюда, количество ингредиентов одинаково, - подчеркивает Владимир Бакаев. — Таким образом удается добиться идеальной пропорции и точного вкуса... «Главсуп» и «Главобед», считаю, это прекрасная альтернатива разнообразной лапше быстрого приготовления. Качество здесь совершенно на другом уровне.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

— Новое оборудование, мощности, безусловно, требуют и новых кадров, новых сотрудников. Что касается свободных вакансий, то у нас это не только специалисты-технологи, повара, кухонные работники, но и электрики, работники других направлений. «ГлавОбедСервис» — это стабильно работающее предприятие, где есть возможность профессионального роста. К примеру, специалист-технолог со временем может стать заведующим производством или занять иную должность. Новых сотрудников мы обучаем и непосредственно на производстве. Такая практика, когда опытные сотрудники передают знания и навыки молодым, крайне полезна. Мы и сами готовим кадры, и совместная работа с учебными заведениями тоже дает результат, - говорит Владимир Бакаев. - В период практики, обучения сотрудники получают заработную плату, равно как поощряются и их наставники. После прохождения обучения человек проходит аттестацию и допускается к производству. Конечно, большое значение имеет размер заработной платы. У нас она достойная — выше, чем средняя по Златоусту. Плюс ежегодная индексация. Выплачиваются премии, 13-я зарплата. Мы продолжим сотрудничество с образовательными учреждениями, и такая работа даст свои результаты.

Техникумы и колледжи пересматривают подход к обучению. В большинстве случаев основной упор делается на практику - она занимает до 65 процентов всего времени обучения. Это помогает предприятиям корректировать подготовку студентов, делая акцент на специфику своей работы, и потом набрать в штат специалистов, которых уже не потребуется дополнительно обучать. А колледжам и техникумам - обучать студентов навыкам, которые действительно пригодятся на рынке труда. Именно такой подход поможет системе среднего профессионального образования создать новое поколение квалифицированных рабочих.

Официальный сайт «ГлавОбедСервис»