Южноуральские аграрии увеличат пашню, посевы пшеницы и других культур, чтобы собрать богатый урожай

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Аграрии Южного Урала завершают весеннюю подготовку полей, их боронование, необходимое, чтобы сохранить влагу в почве, и приступают к яровому севу. В Агаповском, Аргаяшском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском и Уйском районах посеяли первые десять тысяч гектаров зерновых культур. Массовый сев стартует в мае.

Накануне посевной кампании губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил приоритетные задачи для сельскохозяйственной отрасли на ежегодном областном агросовещании. Алексей Текслер отметил стабильность и эффективность работы южноуральского АПК вопреки влиянию западных санкций. В прошлом году был собран богатый урожай, область вошла в тройку регионов-лидеров в производстве муки, круп, макаронных изделий, куриных яиц, в первую десятку регионов по производству свинины и мяса птицы. По всем этим показателям область первая в УрФО. В числе приоритетных задач в растениеводстве глава региона назвал развитие семеноводства, вовлечение в оборот свободных земель, восполнение почвенного плодородия, технологическое перевооружение, развитие регионального сельхозмашиностроения. На это направлена государственная поддержка, которая доводится в этом году опережающими темпами. В феврале аграрии получили первые выплаты в виде погектарных субсидий, в общей сложности им уже перечислено 370 млн рублей.

До 1 июня аграрии в виде различных субсидий получат более миллиарда рублей господдержки, а в целом за год – около 2,5 миллиардов. Например, сейчас идёт выплата субсидий на производство и реализацию зерна. В прошлом году на эти цели уже было выплачено 105 млн рублей. Этой весной правительством РФ был увеличен период выплаты зерновых субсидий и выделено дополнительное финансирование. Кроме того, аграриями уже оформлено льготных (до 5% годовых) коротких кредитов на 7,5 млрд рублей и 82 льготных инвестиционных кредита. Это финансовый инструмент пополнения оборотных средств, а большая часть длительных кредитов, как правило, оформляются на приобретение техники.

Чтобы собрать запланированный объём зерна, картофеля и овощей, заготовить корма, южноуральские аграрии планируют в этом году увеличить посевную площадь на 9,5 тысячи гектаров до 1 млн 989 тыс. гектаров. Площадь ярового сева составит 1 млн 813 тысяч гектаров. В прошлом году было собрано 2,2 млн т зерна, и, если погода будет благоприятной, то аграрии также обеспечат сбор зерна не менее 2 млн т.

Для этого значительно вырастут площади под пшеницей - на 65 тыс. га до 927 тыс. га. Из них пшеницей твёрдых сортов, которая необходима для производства макаронных изделий, засеют 211,7 тыс. га, больше, чем в прошлом году на 22 тыс. га. Челябинская область вторая в России по площади посевов твёрдой пшеницы после Оренбургской области. Самые большие площади под твёрдыми сортами в Брединском, Кизильском, Карталинском, Агаповском и Октябрьском районах. Помимо пшеницы, вырастут площади таких культур, как горох, овёс, вика, нут, рыжик, чечевица. На 52 тыс. га уменьшатся площади масличных культур, причина – в снижении рыночной стоимости льна, ноплощадь под подсолнечником – основной масличной культурой - остаётся на прошлогоднем уровне, его будет посеяно 147,9 тыс. га. Сельхозорганизации и фермеры посадят картофель на площади 7031 га, овощи займут 1233 га (плюс 27 га). Для стимулирования производства картофеля и овощей область вошла в федеральную программу, в рамках которой на возделывание этих культур уже выплачено 65 млн рублей.

Техника в хозяйствах к севу готова. С помощью лизинга, льготных кредитов, областных субсидий закупается и новая – с начала года приобретено 252 машины, в том числе 75 тракторов. В полном объеме имеются семена зерновых и зернобобовых культур. Чтобы продолжить замещение импортных семян кукурузы и подсолнечника демонстрационные посевы отечественных сортов и гибридов этих культур будут заложены в хозяйстве «Берёзка» и в институте агроэкологии ЮУрГАУ. Приобретено 92% от плана минеральных удобрений. Областные субсидии на удобрения в текущем году увеличены до 190 млн рублей.

Алексей Текслер для повышения эффективности призвал аграриев использовать все меры поддержки, в том числе касающиеся покупки удобрений (с 2021 года Правительство России зафиксировало на них цены), техники и строительства животноводческих помещений.

«Считаю, что сегодня надо больше внимания уделить применению минеральных удобрений, потому что это реальная возможность увеличить урожайность и восстановить почвенное плодородие», - пояснил глава региона.

Южноуральские аграрии к посевной готовы, в полях уже кипит работа, и совсем скоро появятся первые всходы.