Челябинский автотранспортный техникум принял у себя чемпионат по профессиональному мастерству

К студентам техникума на чемпионате присматриваются будущие работодатели

В городе стартовал региональный этап всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования в трех компетенциях в эти дни проходят в мастерских Челябинского автотранспортного техникума (ЧАТТ). Сюда приехали 19 команд со всей области. Самые талантливые конкурсанты выправляют вмятины на кузове легковушек, чинят двигатели грузовиков и рассчитывают вместимость фур.

Мастерские, в которых соревнуются студенты, созданы в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Образование»

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходит сразу в нескольких колледжах и техникумах региона. К студентам, которые представляют почти сотню специальностей, присматриваются потенциальные работодатели.

— Чемпионат не просто повышает престиж рабочих профессий, он мотивируют ребят стремиться к самым высоким целям. В разработке документации по всем направлениям участвуют работодатели, это сближает системы профессионального образования и реального сектора экономики. Они согласовывают требования, предъявляемые к уровню подготовки будущих специалистов, а также конкурсное задание по их компетенции, – говорит директор Челябинского автотранспортного техникума Евгений Гонтарев.

Одним из перспективных направлений в техникуме является кузовной ремонт. Ему ребят обучают в рамках специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Региональный этап чемпионата проходит и в этой компетенции. Среди лучших студентов области – 6 человек. Сегодня каждому из них придется выправить вмятину на крыле автомобиля. Задача непростая, оценивать результаты будут эксперты:

— Шумно сегодня — у нас не институт благородных девиц, у нас ребята крепкие, кузовщики работают, — улыбается главный эксперт по кузовному ремонту Владимир Секерин. — Тут не стоит вопрос: «А это мой любимчик». Эксперты не могут оценивать своих учеников. Поэтому все прозрачно и честно, по регламенту. Одержавшему победу, как правило, сразу все внимание достается, сокурсники уважать начинают, да и самому студенту все это только на пользу: в жизни пригодится.

Современную машину невозможно починить в обычном гараже

К заданию приступает студент Челябинского автотранспортного техникума Михаил Морозов. У него к машинам особая страсть. Парень – бывалый автогонщик, раллист. Учеба в техникуме, вместе с бесценными знаниями, дала ему возможность подзаработать на первый автомобиль ВАЗ-2107.

— Обучение не прекращается даже после занятий, — улыбаясь, рассказывает Михаил Морозов. — Я и механиком в картинг-центре поработал, и подмастерье был в автосервисе. Работа никогда не бывает одинаковой и скучной, особенно с видавшей виды техникой. Везде своя специфика, чтобы во всем разбираться, нужно обладать знаниями, инструментами. В обычном гараже современную машину практически невозможно починить.

Выполненные работы оценивают эксперты. Ставить баллы своим студентам они не могут, лишь судить других участников чемпионата. Фото: Марина Бауэр

Несмотря на любовь к гонкам на легковушках, Михаил связывает свою профессиональную карьеру с ремонтом коммерческого пассажирского транспорта. Говорит, уже сейчас в этой сфере катастрофически не хватает кадров. А за ней – будущее:

— Автобусные перевозки были и всегда будут — эта сфера никуда не исчезнет. Сейчас я все усилия трачу на получение знаний по диагностике и обслуживанию такого транспорта.

Ломать – не строить

Несмотря на то, что направления считаются чисто мужскими, результаты оценивают и компетентные специалисты девушки. Их хватает и среди участников, правда, другой компетенции — экспедирование грузов. Полина Калашникова из Магнитогорска третий час колдует в своем компьютере — нужно рассчитать, сколько товара поместится в фуру, оценить стоимость поездки и оплату водителю. Время на исходе, но она успевает.

— Думаю, неплохо справилась, сейчас жду оценки. Я уже второй раз участвую в этом проекте, прошлый раз взяла четвертое место, в этот рассчитываю на первое, — поделилась конкурсантка из Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко Полина Калашникова.

Пока у конкурсантов обед, волонтеры чемпионата корпят над очередным заданием. Они вносят неисправности в трансмиссию «КамАЗа». Участнику проекта придется не только определить, что конкретно с ней стряслось, но и быстро все починить — на выполнение задачи отведено всего два часа.

— Конечно, ломать — не строить. Но даже здесь мы все четко делаем, сверяемся со списком неисправностей перед тем, как их вносить. Все это очень нужно знать и понимать, ведь пригодится в починке машины. Опыт у нас есть, мы несколько лет тренируемся на современном оборудовании, которым здесь все оснащено, — отметил волонтер чемпионата, студент третьего курса ЧАТТ Георгий Левин.

Региональные этапы конкурса по всей стране завершатся 30 апреля. Победителей будут ждать на отборочных этапах федеральных округов уже в июне. А в ноябре финалистов национального чемпионата пригласят в Санкт-Петербург. Здесь за звание лучшего сразятся студенты по наиболее массовым и востребованным компетенциям.