«Никого не обидим»: в регионе принялись за ремонт сельских дорог, которые размыло паводком

Что уже сделано и что еще предстоит сделать, обсудили с министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым

В Челябинской области полным ходом идет ремонт региональных дорог. В этом году увеличилось финансирование, в результате чего выросло количество километров, которые будут обновлены. Также благодаря решению губернатора Алексея Текслера у муниципалитетов появились дополнительные деньги на ремонт сельских дорог. Что уже сделано и что еще предстоит сделать, обсудили с министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым.

— В прошлом году в регионе завершились сразу несколько дорогостоящих проектов – это путепровод по улице 9 Мая в Магнитогорске, который соединяет сразу пять поселков. Реконструкция Ленинградского моста в Челябинске, трасса М5 до Екатеринбурга. Конечно, главное дорожное событие в этом году – ремонт 80-ти км федеральной трассы М5 «Урал» между Челябинском и Чебаркулем. Почему этот участок оказался в числе первостепенных и что там планируется сделать?

— Благодаря тесному сотрудничеству с упрдором «Южный Урал» и подключению к вопросам нашего губернатора Алексея Леонидовича удается продвигать тему ремонта М5. Она является одной из самых загруженных трасс региона. С учетом наличия четырехполосных участков до Чебаркуля, сейчас продолжается реализация проекта до Миасса. В 2023 году планируется полностью завершить оставшийся 10-километровый участок. Помимо этого на самой трассе будут обновлены 60 км верхних слоев. Фактически от Челябинска до Тимирязевского заменят верхний слой на всех 4 полосах.

— Безусловно, радуют такие масштабные изменения. А какие еще проекты ожидают регион в текущем году?

— Продолжается реализация проекта в горнозаводской зоне с обходом Сима – это долгосрочный контракт. Тем не менее объемы и темпы работ уже сейчас просто колоссальные: идут буровзрывные работы – освобождается скальная порода от основного массива, активно строятся искусственные сооружения. Также идет работа в муниципальных образованиях. Здесь ведется активная поддержка строительства с 2019 года. Недавно дорожный фонд региона составлял около 20 млрд рублей, но сейчас он подрос и увеличился до 23 млрд рублей. В течение сезона происходят изменения и уточнения финансирования за счет федеральных программ. Планы дорожных работ в области корректируются с поступлением новых финансов. Так, в этом году планируется завершить строительство спиралевидного путепровода в Бакале, запустить обновленный мост в Нязепетровском районе через реку Уфа, много у нас проектов, связанных с туризмом – Каслинского, Нагайбакского муниципальных районов, Миасского и Копейского городских округов. В этом году здесь ведется активное дорожное строительство – никого не обидим.

— Остается только узнать сроки.

— Сейчас ведутся активные работы по торгам. Как только будут заключены контракты, так и будут ясны сроки. Скажу, что все объекты, по которым приняты положительные решения, появятся на интеллектуальной карте министерства дорожного хозяйства области – ее можно найти на нашем сайте.

— По улице Бейвеля в Челябинске ремонтные работы перенесены на год ранее. Благодаря чему это стало возможным?

— Во-первых, финансирование. Во-вторых, положительные решения, который принял президент. Все это позволило запустить работы и ввести объект в эксплуатацию на год раньше. Причем, это не последняя такая улица в Челябинске.

— Несколько недель назад люди активно жаловались на подтопление дорог регионального значения. Сейчас эта проблема уже позади?

— Действительно, такая проблема была, и мы к ней активно подходили еще в прошлом году, когда на всех объектах совместно с администрацией и комитетом дорожного хозяйства была проведена большая работа по очистке ливневых коллекторов и их подготовке к зиме. На основных магистралях ливневый коллектор справился отлично. Но весна у нас была быстрая и ранняя, поэтому мы снова столкнулись с этой задачей.

В городе есть участки, в основном это дворовые проезды, где дорога существует, но коллекторы отсутствуют, поэтому воду пришлось отводить. Кстати, в некоторых случаях даже удалось найти ранее заасфальтированные коллекторы. К сожалению, такое тоже встречается. Но если проанализировать всю ситуацию по последнему дождю, то вода ушла.

Кстати, на всех новых улицах, на всех объектах реконструкции и стройки коллектор – номер один – он обязательно должен быть и непременно в рабочем состоянии. Такое решение уже принято по ряду объектов в Ленинском районе и, в том числе, по улице Бейвеля.

— Главное, чтобы не закатали в асфальт!

— На всех объектах в части ремонтных работ за этим обязательно нужно следить. В прошлом году во время ремонта улицы Худякова меняли верхний слой, так вот там все водоотводные лотки на плотинном сооружении были раскрыты, чтобы вода отходила. Задача была полностью отработана.

— Недавно губернатор Алексей Текслер объехал дороги, на которые больше всего жаловались жители города. Какие решения были приняты после этого?

— В Челябинске мы сейчас возвращаемся на опережающие события. Все объекты, которые были освидетельствованы Алексеем Леонидовичем, в работе – это улица Сталеваров, шоссе Металлургов, в планах Свердловский проспект, улицы Рождественского, Блюхера. Все решения фактически приняты.

По всем другим муниципальным образованиям я уже говорил, что достаточно большую сумму выделяем – 50% дорожных фондов. И муниципалитеты видят свой бюджет в течение 3 лет и также пользуются механизмом долгосрочных контрактов. Эти решения тоже отчасти уже отработаны, потому что все жалобы, которые приходили совпадали с планами на ближайшие годы.

— А откуда поступали жалобы?

— Все муниципальные образования обозначили свои проблемы. Мы активно обращали внимание на сельскую территорию, на дороги, у которых щебенка, грунт, а не твердое покрытие. Не стоит никого обманывать, там после таяния снега, паводка совершенно не проезжее состоянии – взять тот же Нязепетровск. У нас ежедневно проходят штабы с муниципалитетами и подрядными организациями по подготовке к паводковым периодам.

Сейчас идет работа по просушке – хоть дорожный сезон объявлен, мы выходим на положительные среднесуточные температуры. Здесь уже можно принимать первые решения, в их числе – ямочный ремонт, профилирование щебеночных дорог с добавлением нового материала. Кизил, Бреды – это восстановление размытых дорог. Деньги на объекты, которые пострадали больше всего в результате паводков, выделяются.

— Как много у нас щебеночных дорог и сколько нужно времени и средств, чтобы полностью их заменить на асфальт?

— Боюсь напугать суммами. В региональной части около 2 000 км щебеночных дорог. Если сравнить с тем же Оренбургом, то не так уж и много, нам повезло. Мы в свое время делали твердое покрытие, потому что понимаем, людям нужно комфортно передвигаться. Ремонт щебня в щебень приводит к тому, что дорога быстро выходит из строя. В прошлом году мы ввели порядка 18 км дорог. Из 2 000 — это совсем небольшой объем, но все будет вводиться постепенно, этапами. Фактически заключены новые государственные контракты во всех населенных пунктах.

— 2 тысячи всего. А сколько в этом году будет заменено?

— Порядка 20 км – мы часть сделали, 100 км километров осталось – это я в целом говорю, сколько у нас вообще есть. Потому что щебеночная дорога частично имеет асфальтобетонное покрытие, а какой-то небольшой участок – щебеночное, и мы уже принимаем решение о его переводе. В целом это комплексная работа.

— Люди, жалуясь на состояние дорог местным главам, говорили, что ремонта не будет, потому что нет денег. Сейчас как-то ситуация меняется?

— Не приемлемы такие ответы. Всегда главам говорю – готовьте проектную документацию, а мы будем принимать соответствующие финансирование. И если этот объект за год невозможно сделать, как щебеночную дорогу, то за два – сделать реально.

С 2019 года началось финансирование муниципальных образований. Позже мы договорились, что финансовый источник не снижаем и фиксируем его на бюджетный цикл, который длится 3 года. Но были, конечно, условия – подготовить муниципальную программу, проектную документацию, чтобы все исполнять. Сейчас муниципалитеты работают над пятилетним планом, он уже существует.

В принципе, все анонсируем на своей интерактивной карте с учетом, что есть четкое планирование и понимание. Потому – ну что такое – нет денег? Это самый простой ответ. Мы уже активно провели торги с муниципальными объектами в IV квартале 2022 года, а I квартале доторговываем по новым принятым решениям, проводим процедуры и организовываем работу на 2024-й и последующие годы.

— Мы живем в довольно туристически развитом крае. Как здесь обстоят дела с дорогами?

— На самом деле, все туристические маршруты попадали в нашу опорную сеть. Та же дорога в Кизил, Бреды. Помимо этого, у нас есть три национальных парка, по ним мы тоже активно работаем. В этом году мы в любом случае будем запускать движение по верхнему слою покрытия до «Таганая», а на следующий год у нас останутся подготовительные работы. Причем, это все комплекс мер – и дорогостоящая история. Тайга непролазная, сложный рельеф, но мы сделаем покрытие асфальтобетонное, тротуар, велодорожку. По Зигальге тоже подготовлена проектная документация. В этом году будем принимать решение о выходе на объект до села Тюлюк, думаю, что в 3-4 квартале мы зайдем туда. Активно работаем по нацпарку «Зюраткуль».

— Там ужасная дорога…

— Понимаете, все нацпарки защищены федеральными законами. Много времени уходит на перевод земельных участков из лесопарковой зоны, но тем не менее, механизмы существуют, законы есть, а муниципалитеты и руководители нацпарков заинтересованы в ремонте. Часть объектов уже получила положительные заключения экспертизы, и сейчас по ним контракты. Принято решение по Миасскому городскому округу. До базы отдыха «Форелька» муниципальная дорога полностью отремонтирована, но там помимо этой базы есть и другие. Есть решения по Каслинскому муниципальному району, там тоже историческое ядро, которое нуждается в поддержке. В общем, практически во всех направлениях есть подвижки. Жители заинтересованы, мы тоже и готовы продолжать работу.

— Учитывая текущую экономическую ситуацию, насколько у нас область обеспечена человеческими и техническими ресурсами для дорожного ремонта?

— Задачи стоят непростые, но я уже говорил, что дорожный фонд сейчас составляет порядка 23 млрд рублей – это 700 км разного вида дорожного ремонта, строительства и реконструкции. На этот ремонт нужны достойные подрядчики. В области функционируют 36 асфальтобетонных заводов, как отечественных, так и зарубежных – это достаточное количество, они все современные.

Кроме того, на территории региона сосредоточены 170 месторождений, активно используются из них 80. Наша область самая достаточная по щебеночным запасам. В прошлом году сбоев никаких не было, как у нас, так и по всей стране. Да, много техники в дорожном хозяйстве импортной – бульдозеров, грейдеров, комбинированной техники, асфальтоукладчиков, катков. Тем не менее, подрядные организации нашли пути решения для бесперебойной работы благодаря параллельному импорту и запасу ремкомплектов. Поэтому все планы мы реализуем в этом году.