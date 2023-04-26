День Победы отметим заботой о ветеранах

Связь поколений и забота - главное, что должны ощутить ветераны в День Победы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приближение главного праздника для России уже чувствуется в Челябинске и городах области: прошла первая репетиция на площади Революции, улицы освободились от мусора и осенней листвы, а школьники выучили военные песни и достали георгиевские ленточки. Но главная подготовка сейчас проходит среди социальных служб и волонтеров. Губернатор Челябинской области поручил узнать у каждого ветерана, какая помощь ему нужна.

— Самое главное — это внимание к ветеранам, — отметил Алексей Текслер, давая поручения перед праздником. — Прошу подключить все социальные службы, молодежные и волонтерские движения для оказания всей необходимой помощи и достойно поздравить наших героических земляков.

ГЛАВНОЕ — ВНИМАНИЕ

В этом году глава региона принял решение о единовременной выплате ветеранам. 20 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей. Таких в Челябинской области 739 человек. Деньги им придут автоматически, не нужно подавать заявлений и тем белее куда-то идти.

В Челябинске области законодательно установлены меры поддержки и помощи ветеранам, которую они могут получить в любое время. Это деньги на капитальный или обычный ремонт квартиры или дома, подведение газа и установку оборудования внутри дома. В 2022 году такой помощью воспользовались 417 участников войны. Пожилые люди получают и путевки вне очереди на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях.

Продолжается в Челябинской области приобретение жилья ветеранам. В 2023 году на эти цели направят 12,9 млн рублей. А за время действия Указа Президента России жилищные условия на Южном Урале улучшили 2 тысячи 672 ветерана войны.

ВЕТЕРАНЫ ВСЕ ЧАЩЕ ОСТАЮТСЯ ДОМА

Владимир Александрович Визгалин через неделю после праздника Победы будет отмечать свое 97-летие! Еще в прошлом году он лично смотрел на парад Победы с трибун площади Революции. Но на этот раз решил остаться дома у телевизора.

— День Победы 1945-го я застал в Польше. Наш аэродром базировался в Белостоке, — вспоминает самый яркий день ветеран войны. — Помню, был салют и праздничный обед. Девятого мая всегда встречался со своими однополчанами, но сейчас уже никого не осталось.

Владимир Александрович воевал с 1943 по 1945 год в составе бомбардировочного авиационного полка на самолете «Ил-14», на котором совершил 76 боевых вылетов. Награжден орде- нами Красной Звезды, Отечественной Войны II степени, медалями: «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». После войны служил еще 6 лет, а потом приехал жить в Челябинск.

— Воевал на Украине, в Белоруссии, Польше, потом еще 5 лет служил в Чернигове. Сейчас слежу за новостями по телевизору и возмущен действиями Украины, — говорит Владимир Визгалин.

Сегодня ветеран с супругой все больше находятся дома, ходить стало в таком возрасте сложнее. Но им помогает социальный работник, который закреплен за семьей.

— Соцработник нам приносит все, что заказываем, в основном это продукты и лекарства, оплачивает коммунальные услуги, мы уже не не можем ходить и платить. Пенсию тоже приносят домой, — говорит Владимир Александрович.

Чтобы участникам войны не нужно было обращаться в соцслужбу, в Челябинской области в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит акция «Дойти до каждого ветерана». Соцработники вместе с районными советами ветеранов до конца года обследуют условия жизни участников войны и тружеников тыла.

— Мы приложим все усилия, чтобы участники войны и труженики тыла были окружены заботой и вниманием, — отметила министр социальных отношений Ирина Буторина. — Ветеранам предоставляется помощь в зависимости от жизненной ситуации — например, социальное обслуживание на дому, услуги сиделок, помощь в быту.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Челябинская область не отказалась в этом году от масштабного празднования Дня Победы. Пройдет возложение венков и цветов к Вечному огню, в Челябинске состоится парад на площади Революции с построением и прохождением войск. Традиционной стала акция, родившаяся в Челябинске, «Стана памяти» — стенды с фотографиями героев, которые потом будут размещены в Музее Победы. Свою акцию «Окно Победы» в этом году проводит новая организация школьников «Движение Первых». Молодые волонтеры призывают писать поздравления на окнах.

Однако от части мероприятий из-за безопасности губернатором Алексеем Текслером принято решение отказаться. Так, «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате, а самого шествия не будет. Южноуральцы могут опубликовать фотографии и истории своих дедов и прадедов в соцсетях, а портреты разместить на машинах.

А вот акция «Бессмертный авто- полк» пройдет по всей области. Глава региона предложил нескольким городам организовать автопробег «Южный Урал — опорный край державы».

— У нас три города трудовой доблести: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, — сказал Алексей Текслер. — Предлагаю, чтобы старт автопробега одновременно прошел в Челябинске и Златоусте и завершился в Магнитогорске. Мне кажется, будет правильным, что мы отметим все города, которые у нас носят это почетное звание.

Конечно, будет много 9 мая и концертных мероприятий, выставок, кинопоказов. Главный концерт в Челябинске пройдет в Театре оперы и балета имени Глинки с участием главы региона. На прием приглашены ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, Герои России и члены их семей, руководящий состав военных и правоохранительных органов Челябинского гарнизона.

Почтят в День Победы память не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и тех, кто погиб во время специальной военной операции.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Губернатор Алексей Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В этом году отмечаем несколько знаковых юбилеев, которые связаны с переломным для хода войны 1943 годом. Прошу обратить особое внимание к организации всех мероприятий, связанных с 80-летием Уральского добровольческого танкового корпуса. Это одна из самых главных памятных дат в нашей области периода Великой Отечественной войны. И все, что с ней связано, имеет для нас особое значение. Будет правильно и уместно в эти дни почтить память погибших в ходе специальной военной операции. Это достойные потомки поколения победителей, которые отдали жизнь за Родину, выполняя свой воинский долг. Эту преемственность нужно подчеркнуть в рамках празднования Дня Победы.

ЦИФРЫ

Выплаты ветеранам Великой Отечественной Войны:

— на ремонт квартир в многоквартирных домах — 40 тысяч рублей;

— на ремонт жилых домов — 66 тысяч рублей;

— на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования

— 100 тыс. рублей;

— на капитальный ремонт жилья — 107 тысяч рублей