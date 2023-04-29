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Общество29 апреля 2023 15:20

Что изменится в Челябинске и Челябинской области с 1 мая 2023: появление красных троллейбусов, прямой поезд в Крым и новые правила получения пенсий

Какие изменения ждут Челябинск и Челябинскую область с 1 мая 2023 года
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
В этом месяце больше всего транспортных изменений. Спокойно полежать не получится

В этом месяце больше всего транспортных изменений. Спокойно полежать не получится

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Судя по нововведениям, Челябинск ждет транспортная мини-реформа. Большинство изменений касаются движения по городу и из него. Разбираемся, что изменится с 1 мая 2023 года.

Штрафы за продажу вейпов детям

За продажу вейпов несовершеннолетним грозит штраф в 600 000 рублей

За продажу вейпов несовершеннолетним грозит штраф в 600 000 рублей

Фото: Оксана ЗУЙКО

С 9 мая за то, что кто-то предложит ребенку выкурит вейп или кальян, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Родителям ребенка прилетит сумма на 7 тысяч. А за продажу такой продукции несовершеннолетним организацию оштрафуют до 600 тысяч рублей.

Появление новых красных троллейбусов

Новые троллейбусы выше обычных

Новые троллейбусы выше обычных

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мае в рейсы выйдут первые 20 троллейбусов «Синары» которые собирают в цеху ЧТПЗ. Это просторные машины: высотой в 3,5 метра и шириной в 2,5. Их делают по образцу Санкт-Петербурга: троллейбусы будут автономными и смогут ходить без контакта 20 км и развивать скорость до 70 км в час.

Всего хотят выпустить 168 троллейбусов: автопарк обновят постепенно, в течение полутора лет. Кроме того, заменят контактную сеть, построят новое депо и реконструируют старое.

Взятие ДНК у осужденных и подозреваемых

При невиновности ДНК можно попросить уничтожить

При невиновности ДНК можно попросить уничтожить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 мая у всех, кто находится в тюрьме, а также у тех, кто только подозревается в совершении преступления, будут брать анализы ДНК. Это поможет раскрыть и расследовать текущие и будущие дела. При этом если человек окажется невиновным по текущему делу, он может потребовать изъять ДНК из базы.

Запуск детской железной дороги

Детская железная дорога начнет курсировать по будням и выходным, кроме понедельника и вторника. Фото: vk.com/chdzd_official

Детская железная дорога начнет курсировать по будням и выходным, кроме понедельника и вторника. Фото: vk.com/chdzd_official

С 1 мая в парке Гагарина начнут курсировать два железнодорожных состава — «Юность» и «Южноуралец». Первый рейс отправится в путь со станции Звездной в 11:00.

По понедельникам и вторникам железная дорога не работает. Со среды по пятницу первое отправление будет в 10:36, а последнее – в 16:46. В выходные и праздники в 11:01 и в 17:01.

Детям до трех лет билеты не потребуются, с 3 до 10 лет – 100 рублей в одну сторону и 150 в обе, а взрослым 150 и 200 рублей соответственно.

Актуальная информация по остаткам лекарств для тяжелобольных детей

Вся актуальная информация об остатках медикаментов будет на одном сайте

Вся актуальная информация об остатках медикаментов будет на одном сайте

Фото: Олег ЗОЛОТО

С середины мая на специальном инфоресурсе для помощи тяжелобольным детям будут выкладывать информацию, сколько лекарств, медицинских изделий и технических средств осталось. Кроме того, на портале будут выкладывать сведения о перераспределении медикаментов среди организаций-получателей.

Поезд до Крыма без пересадок

Прямой поезд до Крыма запустят впервые

Прямой поезд до Крыма запустят впервые

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со 2 мая планируют запустить прямой поезд до Севастополя. Он будет ездить до 26 сентября по пятницам из Челябинска и по вторникам из Крыма. Время в пути составит 2 дня 15 часов. Цены на плацкарт начинаются от 6 100 рублей, в купе – от 9 600.

Новые правила получения пенсий

Теперь приносить пенсии могут только курьеры почты России

Теперь приносить пенсии могут только курьеры почты России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 мая по всей России доставлять пенсии на дом смогут только сотрудники почты. Раньше передавать деньги могли и организации, у которых у Социального фонда был договор. График выплат останется прежним.

— Пенсионеры продолжат получать выплаты на дому, — сообщили в управлении почтовой связи. — Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день.

Дополнительные заявления писать не нужно: все данные автоматически перейдут курьерам почты России. Также ничего не изменится для пенсионеров, которые получают выплаты на карту.

Для пенсионеров, которым ежемесячные выплаты перечисляют на банковские карты, с введением новых правил ничего не изменится.

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