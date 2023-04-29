Что изменится в Челябинске и Челябинской области с 1 мая 2023: появление красных троллейбусов, прямой поезд в Крым и новые правила получения пенсий

В этом месяце больше всего транспортных изменений. Спокойно полежать не получится Фото: Кирилл САДЫКОВ

Судя по нововведениям, Челябинск ждет транспортная мини-реформа. Большинство изменений касаются движения по городу и из него. Разбираемся, что изменится с 1 мая 2023 года.

Штрафы за продажу вейпов детям

За продажу вейпов несовершеннолетним грозит штраф в 600 000 рублей Фото: Оксана ЗУЙКО

С 9 мая за то, что кто-то предложит ребенку выкурит вейп или кальян, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Родителям ребенка прилетит сумма на 7 тысяч. А за продажу такой продукции несовершеннолетним организацию оштрафуют до 600 тысяч рублей.

Появление новых красных троллейбусов

Новые троллейбусы выше обычных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мае в рейсы выйдут первые 20 троллейбусов «Синары» которые собирают в цеху ЧТПЗ. Это просторные машины: высотой в 3,5 метра и шириной в 2,5. Их делают по образцу Санкт-Петербурга: троллейбусы будут автономными и смогут ходить без контакта 20 км и развивать скорость до 70 км в час.

Всего хотят выпустить 168 троллейбусов: автопарк обновят постепенно, в течение полутора лет. Кроме того, заменят контактную сеть, построят новое депо и реконструируют старое.

Взятие ДНК у осужденных и подозреваемых

При невиновности ДНК можно попросить уничтожить Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 мая у всех, кто находится в тюрьме, а также у тех, кто только подозревается в совершении преступления, будут брать анализы ДНК. Это поможет раскрыть и расследовать текущие и будущие дела. При этом если человек окажется невиновным по текущему делу, он может потребовать изъять ДНК из базы.

Запуск детской железной дороги

Детская железная дорога начнет курсировать по будням и выходным, кроме понедельника и вторника. Фото: vk.com/chdzd_official

С 1 мая в парке Гагарина начнут курсировать два железнодорожных состава — «Юность» и «Южноуралец». Первый рейс отправится в путь со станции Звездной в 11:00.

По понедельникам и вторникам железная дорога не работает. Со среды по пятницу первое отправление будет в 10:36, а последнее – в 16:46. В выходные и праздники в 11:01 и в 17:01.

Детям до трех лет билеты не потребуются, с 3 до 10 лет – 100 рублей в одну сторону и 150 в обе, а взрослым 150 и 200 рублей соответственно.

Актуальная информация по остаткам лекарств для тяжелобольных детей

Вся актуальная информация об остатках медикаментов будет на одном сайте Фото: Олег ЗОЛОТО

С середины мая на специальном инфоресурсе для помощи тяжелобольным детям будут выкладывать информацию, сколько лекарств, медицинских изделий и технических средств осталось. Кроме того, на портале будут выкладывать сведения о перераспределении медикаментов среди организаций-получателей.

Поезд до Крыма без пересадок

Прямой поезд до Крыма запустят впервые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со 2 мая планируют запустить прямой поезд до Севастополя. Он будет ездить до 26 сентября по пятницам из Челябинска и по вторникам из Крыма. Время в пути составит 2 дня 15 часов. Цены на плацкарт начинаются от 6 100 рублей, в купе – от 9 600.

Новые правила получения пенсий

Теперь приносить пенсии могут только курьеры почты России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 мая по всей России доставлять пенсии на дом смогут только сотрудники почты. Раньше передавать деньги могли и организации, у которых у Социального фонда был договор. График выплат останется прежним.

— Пенсионеры продолжат получать выплаты на дому, — сообщили в управлении почтовой связи. — Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день.

Дополнительные заявления писать не нужно: все данные автоматически перейдут курьерам почты России. Также ничего не изменится для пенсионеров, которые получают выплаты на карту.

Для пенсионеров, которым ежемесячные выплаты перечисляют на банковские карты, с введением новых правил ничего не изменится.

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