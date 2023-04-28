МЧС Курганской области: «Лесные пожары не угрожают населенным пунктам»

Режим ЧС в регионе сохраняется. Фото: Инцидент | Курган / vk.com

В Курганской области снята угроза лесных пожаров населенным пунктам. Об этом отчиталось региональное МЧС. Для борьбы с огнем прибыла подмога из Челябинской и Тюменской областей, а также Уральского учебно-спасательного центра.

– Сегодня утром приземлился самолет-амфибия БЕ-200 ЧС. Работа группировок и авиации (вертолета МИ-8, самолётов ИЛ -76 и Амфибии Бе -200 ЧС) спланирована в г. Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах, – сообщили в МЧС.

Сейчас с пожарами в Курганской области борются 438 человек и 122 единицы техники. Несмотря на работу МЧС, трагедии избежать не удалось. В деревне Логоушка от огня пострадали более 76 строений. Погиб один человек. В регионе сохраняется режим ЧС.

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