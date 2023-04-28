Авария произошла на трассе Курган-Целинное. Фото: Наиль Фаттахов

На трассе Курган-Целинное перевернулся рейсовый автобус. В страшном ДТП пострадали 11 человек: 2 детей и 9 взрослых.

На месте аварии работали 6 бригад скорой помощи. Детей доставили в курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста. Они в удовлетворительном состоянии.

Взрослых привезли в Курганскую больницу скорой помощи. Госпитализировали семь человек: один в тяжелом состоянии, 6 – в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших отделилась легкими травмами, их сейчас осматривают в травмпункте.

– Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По поручению губернатора Вадима Шумкова в больницы к пострадавшим выехало руководство областного департамента здравоохранения.

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