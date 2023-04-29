Начало посевной: как поддерживают аграриев и увеличивают экспорт продовольствия в Китай из Челябинской области

Сергей Сушков сообщил, что в этом году в регионе серьезно изменится структура посевных площадей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область приступила к посевной. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков. По словам чиновника, в этом году в регионе серьезно изменится структура посевных площадей.

- Мы засеяли более 15 тысяч гектаров яровых – это более 1% от всей посевной площади. В этом году посев яровой составит 1,8 млн гектаров. Основные посевные работы всегда приходятся на май – начало июня. Отмечу, что наша область лидирует в Уральском федеральном округе по размерам посевных площадей. Общие площади достигают 2 млн гектаров на территории региона. Для сравнения, Курганская область 1 млн 300 тысяч, Свердловская область 740 000 гектаров, Тюменская – 1 млн. Мы самые крупные посевные площади имеем.

- Действительно ли теплая погода позволила нам раньше засеивать поля?

- Да, у нас в этом году весна наступила на 10 дней раньше по сравнению с прошлым годом. Но по большому счету это не принципиально. Принципиально то, что в этом году у нас серьезно меняется структура сева, посевных площадей. Значительно вырастут площади под пшеницу – более 60 тыс. гектаров. Несколько уменьшатся площади масличных культур по сравнению с прошлым годом. Площадь под подсолнечник мы оставляем, потому что это высоко маржинальная культура и она пользуется спросом у наших птицеводческих предприятий, которых на территории региона много.

- А с чем связано увеличение посева зерна?

- Мы в целом являемся зернодефицитным регионом. У нас более 700 перерабатывающих пищевых предприятий на территории области, и все они нуждаются в поставках. Порядка миллиона тонн еще приходится завозить с других территорий. Например, из Курганской области, Тюмени и Казахстана. В этом году мы увеличили посевы твердых сортов пшеницы – это та пшеница, которая используется для производства макарон. Еще в прошлом году нам удалось поставить рекорд по этой позиции. Пшеницы собрали больше всего за всю историю области – порядка 300 000 тонн. И наши качественные продукты из твердых сортов пшеницы теперь можно увидеть не только на территории региона, но и за рубежом.

- Много говорили о рекорде в прошлом году, но получается, что нам даже этого недостаточно, чтобы обеспечить наши предприятия?

- Да, повторить такой урожай будет можно, только если позволят погодные условия, а нашими сельхозтоварными производителями будет соблюдаться технология производства. Основные площади расположены в южных регионах и там, к сожалению, часто случаются засухи. Если этого не случится, то у нас есть все основания, чтобы повторить результаты прошлого года как минимум. В этом году мы планируем собрать не менее 2 млн тонн. Задачу такую ставят и губернатор, и федеральное правительство. Для того, чтобы ее выполнить, сейчас все делается: у нас очень хороший семенной материал в этом году, его достаточное количество, техника готова на 100% и сегодня мы уж практически приступили к основному севу.

- Одна из задач, которую ставил губернатор Алексей Текслер – это возвращение земель в оборот. Как проходит этот процесс? Зачем он нам так необходим?

- По нашим оценкам у нас 300 тыс. гектаров земли, которую можно вернуть в сельскохозяйственный оборот. Учитывая то, что мы зернодефицитные регион, такой вот экстенсивный способ работы с землей является очень важным. За последние 4 года мы увеличили вводимую пашню в оборот минимум на 20 тыс. гектаров. И этот год не исключение – пашня в обороте будет увеличена почти на 50 тыс. гектаров.

- Для этого у кого-то изымается земля? Или это просто заброшенные земли?

- Это не распределенные паи. В свое время и колхозы, и совхозы распадались, а у каждого члена был колхозный земельный пай на землях сельхозназначения и как правило, им просто кто-то не воспользовался, и земля сейчас простаивает. За счет этих ресурсов происходит экстенсивное увеличение земель сельхозназначения.

- В этом плане мы уже заканчивает работу? Или нам необходимы еще несколько лет?

- Если у нас порядка 300 тыс. гектаров, значит, да, мы в среднем вводим в оборот 20 тыс. гектаров в год. Соответственно, у нас еще есть серьезный задел впереди.

- Один из ключевых вопросов, насколько я понимаю, это закупка сельхозтехники. Наверное, это самая большая статья расходов у небольших предприятий. Как здесь регион помогает с закупкой? И как обстоят дела с производством техники?

- Безусловно, это очень важная история и губернатор держит на личном контроле обновление технологического парка. Мы ежегодно выделяем серьезные субсидии на поддержку покупки техники. Плюс из федеральной лизинговой программы в этом году мы приобрели более 100 тракторов для работы в поле. Инструментов для решения этих вопросов государство придумало достаточно много: лизинг, прямые поддержки, компенсация затрат до 10% и приобретение по льготным ценам, а самое главное – есть механизм инвестиционных кредитов. Они пятипроцентные, в отличие от всех других видов, которые выдаются просто для потребителей. В прошлом году по инвестиционным кредитам было полмиллиарда рублей, а в этом году сумма уже в три раза больше. Значит, серьёзное количество техники будет приобретено. По крайней мере, мы рассчитываем, что не меньше, чем в прошлом году. Речь идет не только о сельскохозяйственной технике, но и обо всем навесном оборудовании, посевных комплексах и пр. А сегодня, учитывая то, что наша область славится металлургическим производством, а техника наша достаточно металлоемкая, вопросы сельхозмашиностроения на территории региона также является крайне важным. У нас есть уже удачные примеры. В Челябинске компрессорный завод сегодня выпускает больше 20 наименований сельскохозяйственной техники.

- Насколько это современная техника?

- Без науки, без введения современных технологий, связанных с земледелием, практически невозможно выдерживать те темпы посевной кампании, которые существуют. У нас современная техника с GPS-навигацией, с возможность считать и экономить, уменьшая затраты и себестоимость производимой продукции.

- Вы уже сказали о некоторых методах поддержки сельхозпроизводителей. Но вот как неоднократно подчеркивал губернатор, сельское хозяйство у нас – это единственная статья в бюджете, которая в 2023 году была увеличена. Как складывается финансирование и как эти средства поддерживают аграриев?

- В этом году в целом на государственную поддержку в регионе сельскохозяйственного производства будет направлено более 2,5 млрд рублей, причем основная часть средств направляется из регионального бюджета, а вот остальное – из федерального. В настоящий момент существует более 40 видов субсидирования сельскохозяйственного производства. Таких как льготные кредиты, таких как, например, капекс. Речь идёт в первую очередь о производстве нового семенного материала. О том, что нам необходимы в рамках импортозамещения свои семена картофеля, свои семена подсолнечника, свои семена тех культур, которые мы раньше традиционно закупали за рубежом.

- Какая мера поддержки сегодня наиболее актуальна для аграриев?

В настоящий момент для сельхозтоваропроизводителей сложная ситуация возникает с реализацией зерна. Вы помните, что в прошлом году его было собрано рекордное количество. Соответственно, цена понизилась и это при том, что себестоимость осталась достаточно высокой, а еще необходимо поддерживать рентабельность производства. Поэтому сегодня наиболее актуальным вопросом являются меры поддержки, связанные с компенсацией части затрат при продаже зерна, а также отдельная поддержка для зернопроизводителей. В этом году речь идет о прямой компенсации затрат при продаже

зерна в пределах 2000 за 1 тонну. Здесь направляются деньги как регионального, так и федерального бюджета. Помимо этого, для поддержки рынка, есть и другой вид поддержки – он называется торги в интервенционный фонд государства. Объявляются торги на электронной площадке и сельхозтоваропроизводители продают зерно в интервенционный фонд по ценам более высоким, чем на рынке.

В настоящий момент существует более 40 видов субсидирования сельскохозяйственного производства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Насколько у нас много товаропроизводителей, которые участвуют в интервенционном фонде? В чем там проблема?

- Проблема даже заключается не в продавцах зерна, а в том, кто его будет хранить. Электронная площадка носит региональный характер, и чем больше элеваторов выиграют на территории региона, тем больше шансов у наших производителей. У нас сейчас аккредитованы 4 элеватора в интервенционном фонде. Это элеваторы, в основном находящиеся на юге нашей области. Наши сельхозтоваропроизводители уже боле 20 тыс. тонн зерна продали и эти торги не заканчиваются, они дальше продолжаются. Элеваторных мощностей для продажи у нас порядка 200 тыс. тонн, поэтому в принципе, если государство будет таким образом и дальше поддерживать продавцов зерна, то у нас есть возможность поучаствовать с определенным преимуществом.

- В целом, насколько нам удалось успешно реализовать урожай, который мы собрали?

- Основным, конечно же, покупателем являются наши переработчики зерна – это соответствующие крупные холдинги, которые содержат большое количество площадей и нуждаются в большом количестве кормов. Поэтому, чем мы больше будем развивать перерабатывающую часть пищевой промышленности, тем выше будет конкуренция, тем больше шансов продать зерно.

А вот те, кто не смог продать зерно по каким-то причинам переработчикам, они имеют два варианта развития событий. Первый – это участвовать в торгах в интервенционном фонде, о котором я уже говорил, где цена, как правило выше, чем рыночная. Второй вариант – это подержать зерно на своих зернохранилищах. Кстати, у нас губернатор принял решение о том, чтобы капексы, то есть затраты на строительство зернохранилищ, частично компенсировались тем, кто их собирается строить. Так вот, подержав зерно, можно дождаться интересной цены и потом реализовать его.

- Курган у нас в прошлом году начал первым собирать урожай, и переработчики закупили зерно у аграриев по высокой цене. А затем продолжили закупать в Челябинской области по низкой. Вот такой вопрос, а нет ли сговора у производителей, переработчиков?

- Ну конечно же, нет. Дело в том, что мы в соответствии с действующим конституционным законодательством находимся в рамках единого экономического пространства. И конечно же, создать там только для сельхохтоваропроизводителей преференции, учитывая, что у нас хорошо развиты покупательские способности и перерабатывающие, и пищевые, нереально. Поэтому во всей стране сговор трудно заподозрить. Проблема, на мой взгляд, в другом. У нас урожайность в среднем порядка 12 центнеров с гектара. Например, на юге области она 40-60 центнеров с гектара и, соответственно, у нас возникают совершенно другие затраты на производство зерна, и нам необходимо работать над уменьшением стоимости на его производство. Чем меньше будет себестоимость, тем легче нашим аграриям будет конкурировать. Помимо этого, необходимо ещё и наращивать дополнительные компетенции в продажах зерна. в первую очередь - это экспорт.

- Недавно вы были в командировке в Китае. Как раз в это время Россельхознадзор проводил большой мастер-класс, курсы о том, как подготовить товары к экспорту в Китай? Насколько это направление сейчас перспективно?

- Он имеет огромные перспективы для наших сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. В первую очередь, конечно, переработчиков, которые уже готовую продукцию поставляют в Китай с высокой добавленной стоимостью. Наша продукция в Китае уже завоевала своё признание, мы не первый год эти рынки осваиваем. Уже китайскую лапшу умудряемся производить в Челябинской области и продавать ее потом в Китае Причем там она пользуются огромным потребительским спросом, и китайцы даже не предполагают, что эта лапша изготавливается на территории Челябинской области.

- Казалось бы, да, это тоже довольно развитая сельхозхозяйственная страна - Китай

- Но тем не менее, стремительно растущее количество жителей и увеличивающийся объём потребления, благосостояния людей и то, что продукция является экологически чистой – это тоже имеет большое значение, спрос растет. Нам необходимо вовремя занять эту нишу. Нашей качественной, интересной продукцией для китайцев, научиться торговать с ними – это непростое дело, и мы сегодня уже ряд проектов запустили по реализации нашей продукции там. Активно мы туда поставляем наше растительное масло, мы активно поставляем туда молочную продукцию, и ряд других видов продукции, начиная кашами и, заканчивая рядом экзотических продуктов. В том числе, мы готовимся поставлять сейчас яблоки в Китай, которые выращиваем на территории Челябинской области. У нас два района интенсивно занимаются садами, мы поддерживаем проект и надеемся, что такие яблоки будут пользоваться спросом не только в нашем регионе.

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