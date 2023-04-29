Авиация сбросила 111 тонн воды: в пригороде Кургана сгорело 25 домов в дачном поселке

Огонь в СНТ тушили 116 человек и 30 единиц техники. Фото: Фото: телеграм-канал губернатора Вадима Шумкова

В Курганской области продолжают полыхать пожары. Сегодня, 29 апреля, МЧС с привлечением авиации боролось с огнем, охватившим СНТ «Полянка-2» в пригороде Кургана. Огонь потушили, но сгорело 25 строений на площади в 300 «квадратов». В МЧС по Курганской области заверили, что здания заброшенные, действующие дачные и жилые дома – не пострадали.

— Сообщение о возгорании сухой растительности на территории дачного кооператива поступило в 8:51. По прибытии на место обнаружено, что горит сухая трава, заброшенные строения на площади не менее 2 га, — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Сергей Коровин.

На месте работали 116 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8, самолет амфибия Бе-200 ЧС, пожарный поезд и добровольцы. Пожар, который распространился уже на 5 га, локализовали в 11:02, в 12: 19 ликвидировали открытое горение. Авиация МЧС России провела 33 сброса воды общим объемом 111 тонн.

— Несколько техногенных возгораний и снова СНТ-ДНТ. Друзья. Все понимаем – солнечная ясная погода. Хочется на дачу и на природу. Очень вас прошу. Не жгите ничего. Не давайте ничего жечь другим. Сообщайте обо всех попытках развести открытый огонь или поджечь что-либо в полицию и МЧС, - сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Пожарная обстановка в Курганской области остается сложной, введен режим ЧС. 27 апреля крупный природный пожар был в Кетовском районе, огонь перекинулся на деревню Логоушка, местных жителей эвакуировали. Пострадали более 76 строений. Погиб один человек.

По данным на вчерашний вечер, из 25 пожаров за сутки,14 ликвидированы, остальные локализованы и угрозы населенным пунктам не представляют. Помощь в защите деревень и поселков и ликвидации очагов пожаров в Варгашинском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах оказала авиация МЧС России, сообщили в правительстве региона.

В МЧС по Курганской области заверяют, что сгоревшие дома - заброшенные. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Со вчерашнего дня, 28 апреля, в лесах региона введен режим ЧС. За нарушение запрета на посещение лесов грозит административная ответственность в виде штрафов: для граждан - от 15 до 30 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 до 400 тыс. рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.