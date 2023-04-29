Бегом, на двух колесах, «лыжах» и роликах: как в Челябинске прошла юбилейная 90-я легкоатлетическая эстафета

На старт забегов и заездов вышли более 1000 участников! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На старт забегов и заездов вышли более 1 000 участников! С 10.00 до 13.30 проспект Ленина от ул. Цвиллинга до Лесопарковой был перекрыт для проведения соревнований. Улицы, примыкающие к площади Революции, откуда давался старт, также были отгорожены и полиция досматривала всех, кто проходил на главную площадь города.

ЛЕГЕНДЫ НА СТАРТЕ И ФИНИШЕ

Начальник горспортуправления Челябинска Максим Клещевников отметил, что в этом году были приняты усиленные меры безопасности и охраны. Вместе с тем, число участников на состязаниях, которые традиционно открывают летний соревновательный сезон стабильно высокое. Так, в этом году на старт эстафет, велогонки и гонки на лыжероллерах вышло более тысячи человек. И впервые был проведен заезд на роликовых коньках (спид-скейтинг), и это соревнование станет традиционным.

Спортсмены боролись за победу в эстафете уже в 90-й раз. Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, в главном забеге за золотые медали традиционно бьются студенты ЮУрГУ и УралГУФК. В этом ЮУрГУ финишировали первыми, лишь на две секунды опередив соперников из УралГУФК. На третьем месте с отставанием чуть более полминуты финишировала команда челябинской спортшколы по легкой атлетике №2 им. Мосеева.

В Челябинске впервые прошла гонка на роликовых коньках. Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, сам Леонид Яковлевич Мосеев - участник двух Олимпиад, чемпион Европы по марафонскому бегу уже больше 30 лет судит эти соревнования.

Леонид Мосеев не меньше шести раз вместе с командой выигрывал эстафету и главный приз Бронзового бегуна. Фото: Алексей МИКУШИН

- Я сам шесть или семь раз вместе с командой побеждал в эстафете и держал в руках главный трофей - статуэтку Бронзового бегуна. И каждый раз с волнением прихожу на эстафету. Это память и история нашего города, это возможность увидеться с друзьями, коллегами, поддержать спортсменов, - поделился впечатления Леонид Мосеев.

Анатолий Рублев уже 52-й раз работает на челябинской эстафете. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одна легенда спорта Челябинска - судья международной категории, Олимпийский арбитр, судивший еще на Олимпиаде-80 в Москве, Анатолий Рублев рассказал, что уже 52-й раз работает на легкоатлетической эстафете, и каждый раз для него, как первый. В этом году Анатолий Дмитриевич отметит 87-й день рождения.

ПРОТЕЗ БЕГУ НЕ ПОМЕХА

Одним из героев эстафеты стал руководитель челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта, призер чемпионатов мира по легкой атлетике (прыжки в длину), многократный призер чемпион мира по армрестлингу Вадим Алешкин. Он в составе команды по адаптивным видам спорта в прошлом году занял второе место, в этом году не удалось пробиться в число лучших - 13 место. Вадим выступает в категории спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата со специальным беговым протезом на ноге. Он бежал заключительный этап и не дал себя опередить соперникам.

Вадим Алешкин выступает в эстафете на специальном спортивном протезе. Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, традиционно в челябинских соревнованиях участвуют и спортсмены из более, чем десятка городов Челябинской области: Сатки, Кыштыма, Снежинска, Златоуста, Миасс и других территорий Южного Урала.

В Челябинске прошла 69-я велогонка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Слишком высоких мест мы не заняли, но главным для нас стало просто приобщиться к празднику спорта. почувствовать соревновательную атмосферу, присмотреться к соперникам, проверить свой уровень, - поделился впечатлениями тренер по лыжным гонкам из Кыштыма Алексей Мишарин.

В Челябинске прошла 11-я гонка на лыжероллерах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На старт выходят борцы, боксеры, футболисты, гандболисты, баскетболисты, гимнасты, пловцы... Кстати, в забегах принимают участие воспитанники спортивных школ далеко не по беговым видам спорта. Таких, как шахматы, шашки, парусный спорт, танцы, автомотоспорт, настольный теннис... Тренеры спортивных школ говорят, что физподготовка в любом виде спорта включает в себя и кроссы, и беговые упражнения, которые развивают силу, скорость и выносливость.

Результаты 90-й легкоатлетической эстафеты, 69-й велогонки и 11-й гонки на лыжероллерах (Челябинск, 29 апреля 2023 года)

Главный забег (смешанные команды)

1. ЮУрГУ - 13.17

2. УралГУФК - 13.19

3. СШОР №2 по легкой атлетике - 13.52

Сборные команды школ Челябинска

1. ШИСП-1 (Школа-интернат спортивного профиля) - 14.52 (Ленинский район)

2. СОШ №46 - 15.17 (Ленинский район)

3. СОШ №145 - 15.16 (Советский район)

Мужские команды

1. Динамо - 13.10

2. ВВА им. Жуковского (ЧВВАКУШ) - 13.15

3. ЮУрГУ - 13.32

Спортшколы

1. СШОР №5 - 14.38

2. КДЮСШ ЧТЗ - 14.35

3. СШОР им. Скобликовой - 15.30

Гонка на лыжероллерах

Мужчины

1. Александр Рудаков (СШОР №5) - 7.15

2. Евгений Садыков (УралГУФК) - 7.17

3. Дмитрий Куксин (ЮУрГУ)

Женщины

1. Низамеева Ульяна (ЧТЗ-ЮУрГУ)

2. Ника Выскуба )Юность-Метар) - 8.35

3. Дарья Лещенко (СШОР №5) - 8.40

Велогонка

Мужчины

1. Евгений Зверков (Юность-Метар)

2. Егор Сапегин (СШОР №2, Копейск)

3. Глеб Гусев (Юность-Метар)

Женщины

1. Диана Богданова

2. Дарья Гордеева

3. Ирина Дубынина (все - СШОР №2, Копейск)

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