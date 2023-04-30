Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расселение аварийных домов по Копейскому шоссе в Челябинске

Дома по улице Уральской давно обещают снести. Фото: google карты.

Жители аварийных домов по Копейскому шоссе в Челябинске пожаловались главе следственного комитета России Александру Бастрыкину на бездействие местных властей. На этой территории разработан план комплексного развития. Срок его реализации — не более 7 лет, однако люди не хотят больше жить в разрушенных домах и ждать инвестора.

— Есть решение о комплексном развитии нашей территории, уже есть застройщик, жители больше года ждут информации, — пишет Ирина Калинина, которая и отправила жалобу в СК. — последний ответ был, что документация по планировке отсутствует. Глава Ленинского района сказал, что надо подождать весны. Уже весна. Теперь ждать следующий сезон?

Фото: vk.com/alexorel1973

В ветхом состоянии находятся 17 домов, 6 из которых аварийные и должны быть снесены. Как сообщает Следственный комитет, износ зданий составляет 70%: потолки обваливаются, трубы прорываются, вода и газ отключаются. При этом от домов уже отказались управляющие компании.

— В августе прошлого года между администрацией и ООО «Трест Юг» заключен договор комплексного развития территорий, однако проект на разработан, — говорится в сообщении федерального СК.

Сейчас процессуальную проверку проводит Следственный комитет по Челябинской области, а Александр Бастрыкин взял ее на контроль и ждет доклад из региона.

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