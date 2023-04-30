Игра детей стала причиной крупного пожара в Курганской области, который вплотную подошел к поселку

Пожарные со всей России и вертолет понадобились, чтобы устранить последствия детской рыбалки. Фото: МЧС Курганской области.

В Курганской области назвали причину пожара, который четвертый день полыхает в регионе. Всего три километра осталось от огня до ближайшего поселка. В областной администрации сообщили, что причиной бедствия могла стать детская шалость: два ребенка рыбачили и подожгли камыш.

Сейчас, сообщат МЧС, угрозы поселку нет. Чтобы не подпустить огонь к домам, тушить пожары на территории в 10 га помогает вертолет МИ-8, приехали и пожарные из соседних регионов.

— Прибыли сотрудники лесной охраны из Абакана, пожарные из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, — рассказал глава Мишкинского муниципального округа Денис Мамонтов. — Они тушат очаги возгорания, производят окарауливание кромки пожара. Ситуация из-за ветреной погоды остается непростой.

В Курганскую области приехали пожарные из соседних регионов.

Пожарные борются огнем с привлечением авиации в Курганской области уже несколько дней. 27 марта под Курганом пришлось эвакуировать людей. Сгорели 20 жилых домов деревне Логоушка. Одна жительница деревни погибла.

Тем временем, в Кетовском районе области начали задерживать виновников пожаров. Выяснилось, что пал травы проводил председатель кооператива местного садового товарищества «Радуга». Пожарным удалось ликвидировать огонь, когда он только перекинулся на заборы домов, но до строений не добрался.

Задержан еще один мужчина, который жег сухую траву на кладбище в селе Бараба. Его фотографии, сделанные прямо во время поджога, выложил в соцсети глава района.

Один из пожаров начался с поджога на кладбище.

В правительстве Курганской области напомнили о штрафах и уголовной ответственности за пожар, а также объявили награду в 5 тысяч рублей для тех, кто доложит о гражданах, которые захламили свой двор.

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