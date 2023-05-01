Лесные пожары угрожают селам: в Курганской области показали, как тушат огонь с воздуха

Вертолет помогает тушить лесные пожары, чтобы они не перебросились на населенные пункты. Фото: скриншот

Пожарная обстановка в Курганской области остается сложной. В настоящий момент с огнем борются в трех округах региона – Альменевском, Мишкинском и Шумихинском.

– Сейчас вертолет МИ-8, самолёт-амфибия Бе-200ЧС и ИЛ-76, а также пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты и ликвидируют очаги ландшафтных и лесных пожаров близ села Иванково Альменевского округа, в районе села Птичье Шумихинского округа, а также близ села Мыркайское Мишкинского округа, – сообщил заместитель начальника МЧС России по Курганской области Дмитрий Пелих.

Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации пожаров в регионе, составляет 677 человек и 190 единиц техники. По данным ведомства, пожарная обстановка находится под контролем.

Напомним, пятый день в регионе не останавливаются пожары. В Кетовском районе крупный природный пожар перекинулся на деревню Логоушка, жителей эвакуировали. Сгорело 20 жилых домов, погиб один человек. Огонь охватил СНТ «Полянка-2», где сгорело 25 строений. Всего три километра разделяло пожар от деревни Озерки. На помощь прибыли пожарные из Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сотрудники лесной охраны из Абакана. Тушить пожары помогает вертолет МИ-8. Вместе с тем, в регионе начали задерживать виновников пожара.

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