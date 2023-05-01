Челябинск – баскетбольная столица: «Финал четырех» чемпионата России в «Юности» собрал полные трибуны

Тысячи болельщиков и фанатов на трибунах Дворца спорта «Юность» поддерживали родной «Челбаскет» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершился «Финал четырех» Высшей лиги чемпионата России. На полуфинальном и финальном матчах полная арена — четыре тысячи зрителей — болельщики и фанаты на трибунах Дворца спорта «Юность» поддерживали родной «Челбаскет». Все — от малышей до взрослых!

На «Финал четырех» в Челябинске болельщики приходили семьями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БИТВА ДОСТОЙНАЯ ФИНАЛА

В «Финал четырех» чемпионата России по баскетболу в Высшей лиге сразились лучшие команды — победитель регулярного чемпионата челябинский «Челбаскет», ростовский «БАРС-РГЭУ», тобольский «Нефтехимик», и ставропольский «Южный слон».

В полуфинале в концовке матча челябинцы «дожали» клуб из Тобольска — 80:70. Лучшим игроком у «Челбаскета» стал Павел Кольцов — 25 очков и пять перехватов… «БАРС-РГЭУ», ускорившись в заключительной четверти, сумел оставить свое кольцо в неприкосновенности, также вышел в финал одолев клуб из Ставрополя — 83:75.

БК «Челбаскет» в финале сразился с ростовским «БАРС-РГЭУ» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Финал «Челбаскет» — «БАРС-РГЭУ» в этом сезоне стал продолжением противостояния двух клубов. Челябинская «Победная стая» дважды одолела ростовчан — сначала в «Кубке Тараканова», а после — в недавнем матче за «золото» регулярного чемпионата.

Павел Кольцов стал одним из лучших в составе БК «Челбаскет» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Битва за золотые медали была достойна финала. Накал страстей заставлял трибуны гнать вперед и защищаться родной «Челбаскет». И парни сражались. Сначала вели в счете, а потом яростно отыгрывались, уступая в начале второй половины игры 30:46. «Победная стая организовала стремительную погоню – 15:0. Позже счет сравнялся – 53:53. За две с лишним минуты до сирены на табло 67:67. Но «БАРСЫ» довели-таки дело до победы: три точных штрафных броска и итог – 72:67 в пользу ростовчан.

«Челбаскет» и «БРСК-РГЭУ» бились в финале до последних секунд Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В матче за третье место команды также бились до последнего, но успешнее оказался тобольский «Нефтехимик» переигравший «Южный слон» из Ставрополя – 88:84.

Два дня полные азарта, интриги, ярких эмоций болельщиков. Конечно, была горечь поражения, какая-то опустошенность после упущенного «золота». Но для «Челбаскета», который лишь три года назад вошел в профессиональный дивизион российского баскетбола, и в прошлом сезоне был лишь седьмым, это, безусловно, явный успех и первый финал для «Победной стаи».

Борьба на площадке шла за каждый мяч Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Борьба на площадке шла за каждый мяч Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Президент и руководитель БК «Челбаскет» и Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков после финального матча подчеркнул, что Челябинск снова показал и доказал, что умеет организовывать и проводить крупные турниры на высочайшем уровне.

Группа поддержки БК «Челбаскет» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Особенно порадовало, что на трибунах дворца спорта было много детей самых разных возрастов. Поболеть за баскетбол пришли целыми семьями. Это здорово. Мы этого ждем, хотим и добиваемся. Кроме того, все, и тренеры и игроки признавались, что играть при многотысячной аудитории это совсем другие эмоции и другая аура. А болельщики с больших трибун увидели всю красоту и неповторимый азарт баскетбола… После матча почти сотня ребятишек «высыпали» на площадку. Фотографировались с игроками, возились с мячом, пытались забрасывать его в корзину… Мы и работаем не только на сегодняшний день, но и с большим прицелом на будущее. Только в конце апреля — начале мая провели и готовимся к проведению четыре всероссийских и трех региональных турниров. Общее число команд больше сотни, — рассказал Николай Сандаков.

Награды игрокам БК «Челбаскет» вручил губернатор Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОСТОЙНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ВЫХОД В СУПЕРЛИГУ

После матча, комментируя итог чемпионата спортивный директор БК «Челбаскет» Максим Перцев отметил, что перед стартом турнира клубу ставилась задача войти в четверку сильнейших и бороться за медали. Задача в целом выполнена, и команде можно поставить твердую «четверку с плюсом».

— В финале каждая игра решающая. Возможно, не хватило опыта, но это дело наживное. Плюс травмы двух ведущих игроков стартового состава, которые не смогли сыграть в финале, и травма одного ключевых игроков уже в полуфинале. Было сложно противостоять в главном матче, — сказал Максим Перцев.

На полуфинальном и финальном матчах полная арена — четыре тысячи зрителей - болельщики и фанаты на трибунах Дворца спорта «Юность» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, после завершения «Финала четырех» исполнительный директор Российской федерации баскетбола, Заслуженный мастер спорта Владимир Дячок рассказал, что у «Челбаскета» есть все шансы на следующий сезон выступить в чемпионате классом выше — в российской Суперлиге.

— Челябинск доказал, что имеет право играть в Суперлиге — и по результатам сезона, и по организации и по уровню развития баскетбола. За последние годы этот вид спорта Челябинске поднялся на высокий уровень. «Челбаскет» — ярчайший претендент на то, чтобы выступать в Суперлиге. Если заявка от «Челбаскета» поступит, то со своей стороны я это поддержу. Тем более, что сейчас в Суперлиге есть «некомплект» команд, поскольку два коллектива, скорее всего, перейдут в чемпионат Лиги ВТБ,— поделился Владимир Дячок.

Курсанты - громкие болельщики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В руководстве «Челбаскета» рассказали, что до начала июля команда уходит в отпуск. А с середине лета снова приступит к тренировкам. Вероятно, состав команды несколько усилится, но, как отметили в клубе направление развития не изменится — в составе будет не менее половины игроков воспитанников челябинского и южноуральского баскетбола.

КСТАТИ

Сразу два баскетболиста БК «Челбаскет» получили награды, как лучшие игроки «Финала четырех» в своих амплуа. В пятерку лучших вошли разыгрывающий Павел Кольцов и легкий форвард Никита Перцев.

В пятерку лучших вошли разыгрывающий Павел Кольцов (на фото – крайний слева) и легкий форвард Никита Перцев (крайний справа) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После матча Никита Перцев не скрывал эмоций:

— Обидное поражение, но это пока самая яркая игра в моей спортивной карьере. И личное достижение. Здорово играть при такой многотысячной аудитории. Атмосфера просто непередаваемая.

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