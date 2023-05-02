В Кургане мужчина залез на крышу сарая и начал угрожать полицейским железными вилами

Мужчина громко кричал на всю округу и тряс вилами. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Курганской области

В Кургане 37-летний ранее судимый наркоман залез на крышу сарая и начал кричать на прохожих, размахивая металлическими вилами. Люди решили не связываться с мужчиной в неадекватном состоянии и вызвали полицию. Но ни грозный вид сотрудников, ни предупредительный выстрел его не успокоили. Пришлось применять силу.

– Один из полицейских произвёл предупредительный выстрел в воздух, после чего в отношении мужчины была применена физическая сила и надеты наручники, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Полицейские стремительно забрались на сарай и скрутили наркомана, после чего доставили его в участок. В его отношении оставлен административный протокол об уклонении от диагностики и лечения от наркомании (6.9.1 КоАП РФ). Также его поместили под административный арест.

Сейчас следователи проводят проверку по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника полиции.

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