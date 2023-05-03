У матери и дочери ожоги лица: пятилетняя девочка в Челябинской области взорвала газовый баллончик

Женщину и девочку госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области женщина и ее маленькая дочь получили серьезные ожоги после взрыва баллончика с газом. Инцидент произошёл в поселке Межевом Саткинского района.

У семьи в поселке дачный дом. Предназначенный для использования в турпоходах газовый баллончик там держали, чтобы удобней было растапливать печь. Но утром 30 апреля его нашла пятилетняя дочка хозяев. Девочка поставила баллончик на горячую печку, не подозревая об опасности.

Мать заметила это и поспешила убрать баллончик в безопасное место, но тот уже успел нагреться до критической температуры и взорвался.

В доме выбило стекла, но пожар не начался. Зато серьезно пострадали мать и дочь. Как рассказали в региональной противопожарной службе, у 39-летней женщины ожоги 15% процентов тела — рук, шеи и лица. Девочке обожгло лицо, голову, шею и правую руку, — 5% тела.

С ожогами второй и третьей степени обеих пострадавших увезли в больницу.

Напомним, в Челябинске мужчина погиб во время пожара в бане, построенной на садовом участке. А в Красноармейском районе удалось предотвратить взрыв: семь газовых баллонов вовремя успели вынести из загоревшихся теплиц. Сами теплицы тушили целую ночь.

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