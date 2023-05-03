Атомное сердце России: в Челябинске прошел всероссийский форум по вопросам использования атомной энергии

Алексей Текслер отметил, что Озерск стал единственным городом, где работают два центра «Профессионалитет». Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске открыто обсудили проблемы и перспективы атомной промышленности. Форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность», организованный Госкорпорацией «Роса¬том», был посвящен 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Для серьезного разговора приехали заместитель председателя Общественного совета корпорации Вячеслав Фети¬сов, директор по госполитике в области обращения с радиоактивными отходами Василий Тинин, а также новый гендиректор ПО «Маяк» Андрей Порошин. Губерна¬тор Челябинской области в своем выступлении подчеркнул большое значение «мирного атома» в современной жизни.

— В этом году форум посвящен нашему выдающемуся земляку — Игорю Курчатову, — отметил Алексей Текслер. — Благодаря Курчатову в конце 40-х годов было создано ядерное оружие, которое позволило сохранить мир и безопасность во всем мире. Мы гордимся своей историей. Уроженец Челябинской области создал здесь пред¬приятие, которое и сейчас решает самые важные задачи в атомной отрасли. В том числе, проект по замыканию ядерного цикла, когда все отходы направляются на генерацию электроэнергии, — ключевая сегодня задача.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ

Большое внимание на форуме было уделено развитию атомгородов. Соглашение между «Росатомом» и Челябинской областью действует с 2019 года. Оно включает как инвестиционные, так и социальные проекты. Именно при участии «Росатома» была рекультивирована челябинская свалка, а теперь восстанавливается такой же объект в Магнитогорске.

— Мы активно занимаемся дорожным строительством, благоустройством, социальной инфраструктурой в наших закрытых городах. Они меняются, создаются новые объекты, — подчеркнул глава региона.

Одним из ключевых вопросов является привлечение в закрытые города молодых специалистов. Это должны быть лучшие кадры, поэтому работает про¬грамма «Профессионалитет», которая включает переоборудование техникумов и колледжей, подготовку специалистов под конкретные предприятия.

Уже в 2024 году будет за¬пущен проект «Новый Снежинск». В закрытый город приедут учиться и работать аспиранты и магистранты со всей страны.

— Это серьезный проект, в центре Снежинска будет создан новый кампус, куда будут приезжать аспиранты со всей страны и завершать свое образование на месте, — отметил Алексей Текслер. — Это будет практически дуальное образование. Студенты будут учиться и работать, и я уверен, что подавляющее большинство ребят останутся не только в Снежинске, но и поедут в Озерск, Свердловскую область.

В ближайшее время регион и Госкорпорация «Росатом» подпишут новое соглашение по проекту «Новый Снежинск».

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Также участники форума анонсировали масштабное обновление производственного объединения «Маяк». Сегодня «мирный атом» незаменим в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Предприятие, основанное в 1948 году, нуждается в обновлении своих территорий. Как заявил директор по государственной политике в области обращения с радиоактивными отходами Госкорпорации «Росатом» Василий Тинин, к 2035 году будет ликвидировано 26 устаревших объектов. В основном это устаревшие емкости и технологическое оборудование.

— Это является одним из этапов жизненного цикла объекта, — заявил представитель «Росатома». — Те объекты, которые не востребованы на данный момент, будут выведены из эксплуатации, а территория — реабилитирована и использована под расширение мощностей полезных для Челябинской области и Госкорпорации «Росатом».

Кроме того, ПО «Маяк» будет участвовать в программе замкнутого ядерного цикла, которая коснется всей отрасли. Об этом рассказал гендиректор предприятия Андрей Порошин.

— Из топлива извлекаются ценные компоненты и обратно возвращаются в ядерный топливный цикл в виде нового вида топлива, в том числе для новых типов реакторов, — раскрыл подробности Андрей Порошин. — Это сложный технологический проект.

По оценкам ученых, про¬грамма в десятки раз позволит сократить количество радиоактивных отходов и на десятки лет сроки их хранения.

НАСТАВЛЕНИЕ ЧЕМПИОНА

Вместе с делегацией «Росатома» в Челябинск при¬ехал легендарный хоккеист, посол доброй воли ООН, а также заместитель председателя Общественного совета Госкорпорации Вячеслав Фетисов. Он не в первый раз посетил Озерск и отметил изменения, которые происходят в регионе.

После официальной части форума Алексей Текслер познакомил Вячеслава Фетисова с детьми из открытой недавно академии хоккея «Трактор». Фото: пресс-служба губернатора.

— Челябинская область — очень важный регион для нашей страны. Мероприятия, которые сегодня проводятся, связаны с техническим прогрессом, с возможностью поддержать прорывные направления в нашей стране. Кадровая политика — одно из главных на¬правлений. Молодые специалисты требуют современных условий труда. На¬ша задача — дать возможность талантливым ребятам здесь развиваться и совершенствоваться. Мирный атом сегодня — это не только безотходное производство, но и безопасность.

Конечно, Вячеслав Фетисов не смог не затронуть тему спорта и хоккея, накануне форума он вышел на лед нового спорткомплекса Озерска «Маяк-Арена», а со сцены обратился к Алексею Текслеру.

— Хотел бы обратиться с просьбой к губернатору, чтобы строили катки, — сказал легенда хоккея. — Это не только нужно людям, спорт воспитывает многие качества успешности, чтобы побеждать не только на хоккейных площадках, но и по всем направлениям.

После официальной части форума губернатор Алексей Тексер показал Вячеславу Фетисову открытую в 2023 году в Челябинске академию «Трактор».

— Здесь уже занимаются талантливые ребята со всей Челябинской области. Для каждого ученика создали здесь самые современные условия. И у каждого из них есть шанс вырасти в большого профессионала, — отметил Алексей Текслер. — Вячеслав Александрович отметил наши усилия, поблагодарил за работу с юными хоккеистами. А ребята пообщались с большим мастером, получили отличную мотивацию заниматься любимым видом спорта и добиваться новых успехов.

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