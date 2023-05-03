«Вышел из машины и начал палить»: владелец ювелирной мастерской расстрелял из травмата мужчину на глазах у ребенка

Против мужчины завели уголовное дело. Фото: соцсети

В Челябинской области владелец ювелирной мастерской расстрелял мужчину из травмата на глазах у ребенка. Инцидент случился в субботу, 29 апреля, в поселке Непряхино. Как рассказал источник КП-Челябинск, Алексей вместе с супругой, младшей сестрой и семимесячным сыном пришел к частному дому, чтобы передать деньги за работу хозяину. В калитке он увидел того самого ювелира Эдгара, и попросил передать наличку.

Такая просьба обидела мужчину, начался словесный конфликт. Через пару минут хозяин дома вышел за деньгами, и ситуация казалось исчерпанной. Но как только семья собралась уходить, дорогу им перегородила «Нива».

— Он выскочил из машины и начал стрелять из травмата. Потом они с мужчиной начали бороться, а затем снова стрельба. В итоге стрелявший сел обратно в машину и скрылся, — рассказали КП-Челябинск очевидцы.

В Алексея попало несколько резиновых пуль. Сильнее всего одна вошла в грудь — выстрел был сделан практически в упор. Медики скорой помощи обработали раны, сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. В ходе конфликта он также разбил телефон, но это мелочь по срвнению с тем, что могло случиться. Ребенок и другие члены семьи чудом не пострадали.

Так выглядят последствия стрельбы. Фото: соцсети

Как стало известно КП-Челябинск, ювелира все-таки задержали, несмотря на его попытки скрыться с места преступления. Теперь ему придется отвечать за свои выходки.

— Мужчину задержали, сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Против него завели уголовное дело за покушение на убийство, — рассказал источник КП-Челябинск.

По информации очевидцев, стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения, а его машина вообще находится в аресте. С этим будут разбираться правоохранительные органы.

Тем временем, ювелирная мастерская Эдгара в центре Челябинска продолжает работать. Наш корреспондент сходил туда и узнал у сотрудника, знает ли он что-то об инциденте. По словам мужчины, он слышал лишь о том, что бизнесмен сломал ногу, а о нападении ничего не знает. Телефон предпринимателя недоступен.

Ювелирная мастерская продолжает работу

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