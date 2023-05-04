Здесь доски разобьют руками: чем удивит челябинцев Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль 9 мая

В Челябинске на VI Георгиевском фестивале каждый сможет стать участником турниров по самым разным видам спорта. Фото предоставлено организаторами

Георгиевский фестиваль шесть лет стал первым масштабным турниром в России, собравшим на одной площадке представителей самых различных спортивных направлений. На пресс-конференции, которая прошла накануне в представительстве «Комсомольской правды» в Челябинске, организаторы подробно рассказали о программе фестиваля.

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

Главный организатор Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля Протоиерей Ярослав Иванов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии отметил, что фестиваль проводится 6 мая - в день памяти великомученика Георгия Победоносца, — покровителя воинства и посвящен Дню Великой Победы. В этом году фестиваль соберет не менее тысячи участников и зрителей всех возрастов не только из Челябинской области, но и из соседних областей и Республики Башкортостан.

— Мы приглашаем всех на этот уникальный спортивных праздник. В легкоатлетическом манеже УралГУФК в этот день любой желающий сможет попробовать себя в любом из более, чем десятка представленных видов спорта, поучаствовать в мастер-классах, поболеть за участников (вход свободный). Как и прежде на площадках будут представлены так называемые не олимпийские виды спорта, которые активно развиваются у нас в Челябинске, виды, со сложившимися традициями. Поверьте, это будет яркое, захватывающее действо и оно никого не оставит равнодушным, — рассказал Протоиерей Ярослав Иванов. — Здесь смогут выступить и любители и профессионалы. Для всех площадки открыты и доступны. Вместе с тем, дети и родители смогут получить консультацию у тренеров, специалистов и при желании записаться в ту или иную спортивную секцию.

Протоиерей Ярослав Иванов также подчеркнул, что на площадках фестиваля также пройдут турниры среди подготовленных спортсменов — по каратэ-киокушинкай, богатырскому жиму, гиревому спорту, армрестлингу, силовому троеборью, воркауту, рукопашному бою

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

— Я считаю, что это, как и в прежние годы, это будет большой фактически семейный праздник, спортивно-патриотический праздник для людей всех возрастов, — подчеркнул мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, обладатель титула «Самый сильный челябинец», победитель и призер многих турниров по силовому экстриму, чемпион России по кроссфиту Дмитрий Кононец.

Одним из главных спонсоров фестиваля традиционно является сеть магазинов спортивного питания FLEXSPORT. Руководитель отдела развития компании Павел Слугин подчеркнул, что фестиваль охватывает много спортивных дисциплин.

— Это своего рода мультитурнир, который привлекает все больше и больше участников и зрителей. Если раньше среди участников было много, скажем так, профессиональных спортсменов, то сегодня это и те, кто ведет здоровый, активных образ жизни. И для всех мы предоставляем возможность корректировать свое питание вместе с FLEXSPORT. У нас сотни различных позиций, и для каждого человека, не зависимо от его возраста, по его желанию мы подберем индивидуальный комплекс, проконсультирует, — рассказал Павел Слугин.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВИДАМ СПОРТА

По мнению президента Челябинской областной спортивной общественной организации «Федерация Киокусинкай фулл-контакт каратэ Южного Урала» Николая Афанасиади этот фестиваль по-настоящему сплачивает и участников и зрителей. Спонсоры и партнеры предоставляют призы и подарки и для участников и для зрителей.

— «Поход» по площадкам фестиваля, на мой взгляд, сравним с путешествием по различным локациям – по видам спорта, мастер-классам, интерактивным площадкам. Здесь вам точно скучать не придется, — отметил Николай Афанасиади.

Кстати, на площадке каратэ-киокушинкай пройдет небольшой турнир, спарринговые бои, показательные выступления с оружием, а также тамешивари — разбивание твердых предметов ударными частями тела без какой-либо экипировки — досок, блоков, шестов.

Заместитель директора Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Анжелика Панарина и чемпион альтернативных Паралимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы по армрестлингу и легкой атлетике, директор челябинской муниципальной школы по адаптивным видам спорта Вадим Алешкин рассказали, что впервые на Георгиевском спортивно-патриотическом фестиваля будут представлены адаптивные виды спорта (участники — лица с ограниченными возможностями здоровья): фехтование в колясках, пара-каратэ, бочча, настольный теннис, настольные игры, оптическая стрельба, керлинг, хоккей.

Отметим, что в рамках фестиваля все желающие смогут начать выполнять нормативы Всероссийского комплекса ГТО, а родители смогут приобщить мальчишек и девчонок к занятиям детским фитнесом.

VI Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль пройдет в Челябинске 6 мая в Легкоатлетическом манеже (Учебно-спортивный корпус УралГУФК, ул.Энгельса, 22).

Регистрация - с 11.00, открытие – в 12.00, закрытие фестиваля – в 16.00. Вход свободный.

КСТАТИ

Почетным гостем фестиваля станет Ольга Бунина , 15-ти кратная чемпионка мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями.

В спортивной программе фестиваля выступит известный силовой жонглер Игорь Попов.

В концертной программе фестиваля выступит солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Николай Игнатьев.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль проводится при поддержке грантов Губернатора Челябинской области, по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, в целях развития детско-юношеского спорта, патриотизма и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Фестиваль проводится в Челябинске 6 мая — в день памяти великомученика Георгия Победоносца и посвящен Дню Великой Победы. Фото предоставлено организаторами

Организаторы фестиваля:

Автономная Некоммерческая Организация Культурно - просветительский центр возрождения и развития традиционных семейных ценностей «Наследие»;

Отдел по делам молодежи Челябинской епархии.

При участии:

Федерации УРАЛСТРОНГ

ОГБУ Дирекция ВФСК ГТО в Челябинской области

Федерации Гиревого спорта Челябинской области

Объединения силового спорта Workout Челябинск

ЧООО Федерация армрестлинга Челябинской области

Союза Киокушин Каратэ России Южный Урал

Военно-патриотического «Высота»

Спортивного Клуба Единоборств УЧКУР

Спортивного клуба «БОЕЦ»

ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЯ ПОДА / ПАРАСПОРТ 74

Центра единоборств «ЛЕОН»

Движение Первых (Челябинская область)

Храма преподобного Сергия Радонежского (Челябинск)

Волонтерскую поддержку Фестивалю оказывает добровольческое движение «Волонтерские крылья ПМД74»

Генеральным спонсором мероприятия является сеть магазинов спортивного питания FLEXSPORT.

Фестиваль проводится при информационной поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда – Челябинск» - KP.RU

В программе фестиваля пройдут соревнования по:

гиревому спорту

многоборью ГТО

воркауту — (комплексу упражнений на спортивной площадке)

богатырскому жиму

армрестлингу

богатырскому двоеборью

каратэ Киокушинкай

рукопашному бою

казачьему боксу «Учкур»

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