Эксперты РУМЦ ЧелГУ обозначили траекторию успеха выпускников с инвалидностью Курганской области

Вопросы профориентации, образования и занятости лиц с инвалидностью обсудили эксперты на круглом столе «Региональная система непрерывного инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Курганской области: от профессиональной ориентации к успешной карьере».

Мероприятие прошло в Курганском государственном университете и стало частью деловой программы VIII Чемпионата Курганской области «Абилимпикс». Организаторами выступили Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета и Курганский педагогический колледж.

Участниками круглого стола стали представители вузов Курганской области, профессиональных образовательных и общеобразовательной организаций, областных Департамента образования и науки, Главного управления по труду и занятости населения, Центра занятости населения города Кургана, медико-социальной экспертизы. Общественные организации были представлены руководителями и членами Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих. Кроме того, в обсуждении участие приняли специалисты региональных отделений «Деловой России», «Союза промышленников и предпринимателей», «Сбербанка» и другие заинтересованные лица.

С приветственным словом к участникам обратилась первый проректор Курганского государственного университета Татьяна Змызгова, отметив значимость совместной командной работы для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Начальник РУМЦ ЧелГУ Дарья Романенкова рассказала о направлениях работы вуза по развитию региональной системы инклюзивного профессионального образования, увеличении численности обучающихся в вузах Курганской области, профориентационных мероприятиях, взаимодействии с работодателями по вопросам приёма на практику и трудоустройства лиц с инвалидностью.

В настоящее время партнёрская сеть РУМЦ ЧелГУ включает 34 вуза, три из которых расположены в Курганской области.

Тьютор Курганского госуниверситета Кристина Кислая рассказала об обучении студентов с инвалидностью и отметила, что за последний год в состав вуза в качестве филиалов вошли Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева и два колледжа.

Директор Курганского педагогического колледжа Любовь Бобкова представила систему инклюзивного профессионального образования в Курганской области, которая успешно развивается благодаря статусу колледжа как базовой профессиональной организации (БПОО) и работающим на его базе РУМЦ СПО и Центра развития движения «Абилимпикс».

О проектах бизнеса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью рассказали начальник сектора продаж малому бизнесу «Сбербанка» Полина Шипилова, член совета Курганского отделения «Деловой России», директор IT-компании «Интеллектуальные системы Нетхаммер» Александр Мекшун.

Заместитель начальника управления, начальник отдела активной политики занятости Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Людмила Бурундукова представила участникам меры поддержки граждан с инвалидностью при трудоустройстве.

В ходе дискуссии представители общественных организаций инвалидов отметили, что представители предприятий и организаций не охотно выходят на контакт по вопросу создания рабочих мест на базе НКО, хотя потребность в таких рабочих местах у общественных организаций инвалидов есть. В ответ на эти замечания Александр Мекшун заявил о готовности бизнеса идти на контакт, создавать рабочие места, помогать с адаптацией работникам с инвалидностью, главное, чтобы такая работа строилась на принципах сотрудничества и взаимного уважения, а не основе угрозы ответственности и санкций. И для этого работодатели нуждаются в методической поддержке и информировании по вопросам трудоустройства лиц с инвалидностью, понимании того, какие здесь есть ограничения и преимущества.

По результатам работы участники пришли к единому мнению, что вопросы профессиональной ориентации и построения успешной карьеры выпускников с инвалидностью нуждаются в дальнейшей совместной проработке и реализации на основе широкого межведомственного взаимодействия.