На месте пожарища в Сосновском районе под Челябинском волонтеры высадили три тысячи хвойных деревьев

В посадке бора приняли участие более 60 человек. Фото: Егор Лоськов

Когда-то в Сосновском районе Челябинской области возле деревни Осиновка шумели леса. Но в 2018 году их погубил пожар. В рамках масштабной экологической программы компания МТС решила восстановить природные «легкие» и высадила 3000 сеянцев сосны.

– Мы продолжаем реализацию большой экологической программы МТС на Южном Урале, одним из этапов которой стала высадка деревьев вблизи Челябинска. Для улучшения качества жизни в регионе и сохранении окружающей среды требуется комплексный подход, в том числе с привлечением цифровых технологий и компетенций, которыми обладает экосистема МТС, – рассказал волонтерам директор МТС в Челябинской области Андрей Березной

Когда-то здесь был лес. Фото: Егор Лоськов

Волонтеры на посадках – сотрудники МТС. Обычно они имеют дело с высокими технологиями – искусственным интеллектом, BigData, умным видеонаблюдением. Экологический проект компании на Южном Урале началась с системы интеллектуального видеоконтроля выбросов промышленных предприятий. Умные камеры круглосуточно наблюдают за чистотой воздуха, выявляют возможные нарушения и помогают оперативно на них реагировать.

Больше 60 волонтеров компании МТС, многие из которых приехали с детьми, за пару часов превратили выгоревший пустырь в хвойное поле, где через несколько лет будет возвышаться сосновый бор.

Фото: Егор Лоськов

– Я уже принимал участие в акции по высадке деревьев возле дома Культуры на Кирова. И дело это приятное. Я с детства работаю на земле, в процессе ничего сложного нет. Зато как интересно потом приехать и посмотреть, как оно выросло. И сюда приеду, – не прекращая работу, рассказал сотрудник компании Евгений.

Бор высадили вместе с благотворительным фондом «Система» в рамках проекта #ЗаЛес. Ранее участники акции на время отказались от машин и совместно сделали более полумиллиарда шагов. За каждого участника корпорации АФК «Система», который прошел более 100 тысяч шагов в месяц, Фонд направлял денежные средства на высадку деревьев.

Фото: Егор Лоськов

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