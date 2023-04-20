Исследования показали, как корпоративное обучение влияет на вовлеченность персонала и на бизнес-показатели

Фото: Tele2

Для развития кадровых компетенций и вовлеченности сотрудников в работу российские компании предлагают различные решения для корпоративного обучения. Например, компания Tele2 разработала рекомендательный сервис, который помогает выбирать наиболее релевантный учебный материал из более 300 курсов на корпоративной образовательной платформе.

После проведения внутреннего исследования компания трансформировала традиционный каталог корпоративного обучения в формат маркетплейса, чтобы сотрудникам было удобно найти и быстро получить нужное обучение и дальше применять его на практике. В результате таких изменений в 2022 году онлайн-тренинги прошли в среднем 91% сотрудников компании.

На этапе тестирования рекомендательной модели специалисты bigdata разделили пользователей учебного портала на две группы.

Первая группа – сотрудники, которые уже прошли минимум два курса помимо обязательного обучения. Рекомендательный сервис анализировал их предпочтения и выдавал подборку курсов, потенциально интересных для пользователя.

Вторая группа – сотрудники, которые активно не взаимодействовали с платформой или прошли только вводные курсы. Такие пользователи получили набор с предложениями о том, что могло бы им понравиться: новинки, популярный контент и то, что проходили коллеги по функции.

По результатам тестирования сотрудники обеих групп, получившие персональные рекомендации, за три месяца стали больше учиться и чаще завершать курсы, чем коллеги, которым подборка курсов не приходила.

После запуска сервиса все сотрудники будут получать персональные рекомендации на рабочую почту один раз в месяц.

«Мы стремимся к персонализации HR-продуктов – на это ориентированы все корпоративные системы, которые мы внедряем внутри компании, – подчеркнула заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова. –Рекомендательный сервис поможет нашей команде сориентироваться в обучении и расширить горизонты, ведь это возможность обратить внимание на определенный контент до того, как пользователь окончательно сформулирует для себя потребность в нем. Корпоративное обучение – важная часть нашей заботы о сотрудниках, которая напрямую влияет на вовлеченность персонала и, как следствие, на наши бизнес-показатели».