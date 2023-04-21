Абоненты сотовой связи могут в один клик внести вклад в восстановление лесов

Фото: Tele2

Tele2 и некоммерческая организация «Русский климатический фонд» запускают экопроект по лесовосстановлению.

В новом сезоне команда и волонтеры «РусКлиматФонда» будут сажать деревья в шести федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

Посадки деревьев на больших площадях в разных регионах России будут способствовать компенсации и сокращению выбросов парниковых газов.

Клиенты мобильной связи могут стать частниками проекта, подключив услугу «Посадите дерево» в мобильном приложении и личном кабинете. Высадка одного дерева обойдется в 100 рублей: в эту сумму входит закупка саженца и организация его высадки в одном из регионов действия проекта. Прозрачность инициативы заключается в том, что каждый клиент получит электронный сертификат с координатами места, где проводились посадки деревьев в ходе лесовосстановительных мероприятий. Кроме того, на сайте оператора будет опубликован фотоотчет.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Наш экологический проект по высадке деревьев прост и понятен для клиента, основан на цифровом сервисе и поддерживает стремление наших клиентов быть вовлеченными в экологические инициативы».

Марианна Мунтяну, президент «РусКлиматФонда»:

«Климатический кризис и, как следствие, снижение биоразнообразия – серьезный вызов для всего человечества. Бездействие может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, необходимы активные действия на глобальном уровне, но при этом не стоит умалять роль каждого из нас в решение этой проблемы.