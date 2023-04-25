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Общество25 апреля 2023 10:24

Для туристов из Поднебесной появились мобильные сервисы на китайском языке

Абоненты из Поднебесной могут переводить со счета мобильного телефона на банковские карты
Источник:kp.ru
Фото: Tele2

Фото: Tele2

В России выросло число китайских роумеров, получающих эстафетную передачу обслуживания в сотовых сетях. Так, по данным оператора сотовой связи Tele2, в марте количество клиентов из Китайской Народной Республики увеличилось в два раза и составило более 10 тысяч.

В связи с этим появляются новые мобильные сервисы на китайском языке. Абоненты из Поднебесной могут переводить со счета мобильного телефона на банковские карты и мобильные телефоны РФ, а также консультироваться на родном языке у экспертов дистанционного сервиса.

БИЗНЕС-ПРЕСС