Смотри, кто на дистанции! Соревнования IRONSTAR будут транслировать камеры с обзором 360 градусов

Фото: Tele2

С мая по октябрь 2023 года в России пройдет крупнейший спортивный фестиваль и соревнования по триатлону IRONSTAR, которые объединяют не только профессионалов, но и любителей циклических видов спорта.

IRONSTAR стартовал в Москве 21 апреля в Олимпийском комплексе «Лужники». Мероприятия фестиваля пройдут не только в российской столице, но и в Екатеринбурге, Анапе, Геленджике, Самаре, Завидове, Нижнем Новгороде и Сочи, где на площадках IRONSTAR мобильный партнер Tele2 создаст специальные зоны интерактива и отдыха.

На всех российских площадках спортивная программа соревнований будет состоять из трех этапов – плавательного, бегового и велосипедного.

Мобильные новации позволят триатлетам после соревнований бесплатно скачать свое фото на дистанции, применив специальный промокод.

В бренд-зонах и на главных экранах на IRONSTAR будут организованы прямые трансляции соревнований. Камеры с обзором 360 градусов дадут возможность болельщикам следить за реальным ходом соревнований и видеть нужного спортсмена. В это же время мобильно следить за результатами состязаний можно онлайн – прямо на смартфоне, подключившись в определенный момент к нужной камере.

Отдохнуть и набраться сил перед соревнованиями посетители фестиваля смогут в специальных зонах от мобильного партнера. Так, можно отдохнуть в зоне с пуфиками, там же зарядить свои телефоны. В фотозонах болельщики могут запечатлеть себя со словами поддержки спортсменов, а триатлеты – со своими результатами на дистанциях.