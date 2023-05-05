Властелин Кольцово: челябинцы вынуждены добираться до аэропорта с бомбилами на «Ларгусах»

Добраться до свердловского аэропорта на такси влетит в копеечку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приближается летний сезон отпусков. Многие жители Челябинской области планируют отправиться в путешествие. Отпускники вылетают не только из Баландино, но и из соседнего Кольцово.

Самый комфортный и экономичный вариант добраться до свердловского аэропорта — рейсовые автобусы, отправляющиеся от автовокзалов. По маршруту следуют семь рейсов: ежедневно — в 3:00, 16:25, 17:30, 18:30, через день — в 4:00, 20:20, еженедельно — в 12:15 (среда, пятница, суббота, воскресенье). Время в пути составляет в среднем 3 часа 30 минут. Цена билета – 628, 650 рублей. Но такое время удобно не всем.

— В первой половине дня автобусов нет вообще! — возмущается читательница КП Ирина. — Если у меня самолет в 12 часов, выезжать в 3-4 утра — не вариант. В интернете можно найти частных перевозчиков на «Фордах» и «Ларгусах», которые работают не от автовокзала, но где гарантия, что они вообще поедут, что водитель прошел предрейсовый осмотр, что пассажиры застрахованы?

По словам руководителя ООО «Организация пассажирских перевозок» Сергея Валеева, ранее курсировал еще один утренний рейс, но он оказался нерентабельным. Поэтому перевозчики провели исследование, на какие самолеты чаще всего покупают билеты жители Челябинска, и подстроили под них время.

— Приобрести билеты можно заранее на сайте av74.ru. Но есть рейсы, рядом с которыми стоит значок «нет продаж», как, например, на маршруте №922 Магнитогорск — Екатеринбург, который из Челябинска отбывает в 3:00 часов. Волноваться об этом не стоит. Продажи для челябинцев на данный рейс начинаются позже, то есть в то время, когда автобус уже выехал по своему пути от Магнитогорска. На сайте всегда можно посмотреть количество свободных мест и сориентироваться по ним, – отметил Сергей Валеев.

Челябинцам также предлагают добраться до Южного автовокзала Екатеринбурга и уже оттуда добираться до Кольцово. Но это займет еще больше времени.

Еще один вариант — личное авто (если, конечно, оно у вас есть), в Кольцово есть охраняемая стоянка. Стоимость за сутки — 600 рублей, а недельный паркинг обойдется в 1500 рублей за 7 дней. Забронировать место можно на сайте аэропорта. Такси от Челябинска до Кольцово обойдется в 5 000 рублей.

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