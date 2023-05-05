Дивизия «черных ножей»: на Кировке открылась выставка, посвященная подвигам Уральского добровольческого танкового корпуса

По решению Алексея Текслера подвиг добровольцев-танкистов увековечен новой памятной датой. Фото: пресс-служба губернатора.

Памятник добровольцам-танкистам стоит в самом центре улицы Кирова в Челябинске с 70-х годов. Рабочий еще не снял свой заводской фартук, но уже надел танковый шлем, сапоги и готов отправиться на фронт. В 1943 году на этом самом месте, где стоит сейчас «рабочий-танкист», провожали добровольцев.

Выставка «Урал — опорный край державы» собрала кадры присяги, отрывки из кинохроники, которая обнаружена в Российском государственном архиве, портреты наших воинов. Одним из первых посетителей стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— История создания Уральского добровольческого корпуса действительно легендарная, потому что сами танки изготавливались у нас на ЧТЗ, а ряд рабочих уходили на фронт, — отметил Алексей Текслер. — Памятник добровольцам-танкистам рассказывает об этом подвиге. Торжественные проводы проходили ровно на этом месте, на улице Кирова, здесь стояла трибуна. 9 мая 1943 года — дата, когда это происходило, ровно за 2 года до завершения войны. Наша история впечатляет.

ДИВИЗИЯ-ЛЕГЕНДА

Танковый корпус состоял из добровольцев трех регионов: Свердловской и Челябинской областей, Пермского края. Собирали бойцов всем миром: ЧТЗ произвел необходимое количество танков, а оружейники Златоуста передали черные ножи, которые потом сделали полк легендой. Рукоять орудия была покрыта черным лаком, а его железная часть воронилась, оттуда и появилось такое название.

Дивизия «черных ножей» — понятие, которое должен знать сегодня каждый южноуралец, — уверен председатель Совета ветеранов Челябинской области Анатолий Сурков.

— Давайте не забудем о том, что передовая линия обороны проходила не только через Курск, Ржевск, Сталинград, она проходила через Челябинскую область, — сказал Анатолий Сурков. — Добровольческий танковый батальон — единственное в мире соединение, которое построено на добровольческие деньги. Патриотизм, любовь к Родине были неиссякаемы, не случайно и сегодня сотни добровольцев участвуют в специальной военной операции. Здорово, что наша область живет по законам памяти.

Выставка рассказывает не только историю добровольческого корпуса и Челябинского тракторного завода. Это история людей, которые совершили подвиг для будущих поколений.

— Здесь много снимков Николая Чижа, фотографа, который прошел весь боевой путь с корпусом, — рассказывает куратор выставки краевед Николай Антипин. — Он попал в Челябинск из Мариуполя, вызвался добровольцем. Есть фото Бориса Суворкина, ему чуть больше 20 лет, сидит с гармошкой, играет в предвкушении победы. Это его последний снимок, он погиб тут же под Берлином. Его судьба меня очень тронула. У танкистов Берлин был не конечной точкой, была еще Прага, где 9 мая началось восстание, а наши танкисты пришли на помощь.

БУДЕМ ПОМНИТЬ

По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области появится новая памятная дата - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Он будет отмечаться 11 марта. Ветераны и историки не скрывают, что давно ждали этого решения.

— Очень важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и всех других городов нашей области. Все работали для фронта, для Победы, — подчеркнул Алексей Текслер. — Будут появляться исторические материалы, мы их будем передавать для изучения в школы.

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