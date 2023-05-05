В Карабаше появился первый летний кинотеатр под открытым небом

Бесплатные кинопоказы планируют проводить раз в неделю до конца лета. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Карабаше начал работу необычный кинозал под открытым небом. Строительство оригинальной площадки на Аллее ветеранов завершили на днях, а 3 мая здесь уже состоялся первый кинопоказ. Около 250 гостей посетили премьеру. Организаторы проекта уверены – это только начало. Новый кинозал станет местом притяжения для жителей и гостей города.

Проект ребят выиграл в конкурсе «Измени свой город к лучшему». Фото: Егор ИВЛЕВ

Каждый год юные жители города предлагают проекты по развитию Карабаша. Фото: Егор ИВЛЕВ

Девятиклассник Артем Дмитрин взволнованно вертит в руках микрофон. Вместе с другом – Александром Старостиным они открывают свой первый в жизни кинозал. И не просто в качестве ведущих. Кинотеатр под открытым небом – проект, который они придумали два года назад. Ребята подали заявку на участие в конкурсе «Измени свой город к лучшему» и победили в нем. Правда, им в это до конца не верится.

– Мы были безумно рады, это просто неописуемые эмоции, даже не знаю, с чем сравнить,– делится Артем. – Помню, что интригу держали до конца, поэтому до сих пор все очень волнительно.

Разрезали красную ленту и официально открыли новую площадку еще днем, а вечером здесь состоялся первый кинопоказ. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ежегодно школьники Карабаша предлагают инициативы по развитию культуры, спорта, образования, инфраструктуры и благоустройства города. Проекты победителей воплощаются в жизнь при поддержке предприятий «Карабашмедь» и Русской медной компании.

– Конечно, многие идеи мы берем в работу, и сегодня мы, наконец, открываем этот проект. Здорово, что в начале лета в Карабаше появилось такое замечательное пространство, как летний кинотеатр. Мы верим, что здесь будут собираться семьи, дети и с удовольствием смотреть фильмы, – говорит вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.

На открытии площадки всем детям бесплатно раздавали сладкую вату. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ребята пришли на первый кинопоказ с друзьями. Фото: Егор ИВЛЕВ

Летний кинотеатр – место, где знакомятся и находят свою первую любовь. Фото: Егор ИВЛЕВ

На реализацию проекта двух школьников ушло 1,5 месяца. Специально для летнего кинозала закупили оборудование и установили металлоконструкцию, на которой оно крепится.

– Для размещения экрана на открытой сцене потребовалась прочная металлоконструкция. Причем, было важно, чтобы она органично вписалась в облик Аллеи ветеранов. Поиск подрядчика занял немало времени. Но все получилось,– комментирует директор Дома детского творчества Людмила Романова.

Кинопоказы будут проходить раз в неделю до конца лета. Фото: Егор ИВЛЕВ

Проект летнего кинотеатра родился под впечатлением от ежегодного Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе». Карабаш является одним из городов-участников, где проходят кинопросмотры. В организации показов принимают участие педагоги Дома детского творчества и их ученики. В программу будущих кинопоказов войдут именно фестивальные фильмы для семейного просмотра.

–Также мы планируем показывать советские и современные фильмы, мультфильмы в мае – патриотической направленности. Аллея ветеранов большая, мы будем рады, если каждый найдет себе место,– говорит педагог Дома детского творчества Алена Баловнева.

Жители уверены – место для кинотеатра выбрано идеальное. Фото: Егор ИВЛЕВ

Расписание на бесплатные кинопоказы планируют размещать в местной газете и на сайтах города. Педагоги обещают также прислушиваться к мнению юных зрителей. У них вкусы уже сформированы. Маленькая Арина Елизарова просит больше спектаклей, интересных программ и мультиков:

– Я очень люблю мультики, например, «Щенячий патруль». Я уже все видела, но здесь бы еще раз пересмотрела. А еще я очень люблю «Академию сверхъестественного», там про вампиров. Здорово было бы посмотреть вместе с друзьями.

Поклонница мультфильмов Арина в восторге от летнего кинозала. Фото: Егор ИВЛЕВ

Мультфильмы одинаково интересны взрослым и детям. Фото: Егор ИВЛЕВ

Кто не успел занять место на скамейке, уселся на качелях. Оттуда тоже все прекрасно видно. Фото: Егор ИВЛЕВ

Радостная девочка с большой сладкой ватой в руках усаживается напротив экрана. В предвкушении премьеры сегодня не только дети – даже взрослые. Наталья Михайловна живет в доме напротив Аллеи ветеранов больше 30 лет. Говорит, очень рада появлению сквера и открытию кинотеатра в нем. Место для этого выбрано идеальное.

– Мы очень ждали открытия. Это же целая культура, развитие детей. Они теперь меньше времени будут проводить в телефонах. Наш город развивается и меняется на глазах. Очень много приезжих, я думаю, им это место тоже приглянется. Сейчас нам еще сказали, что скоро фонтан откроется – это еще одно радостное событие для нас и, думаю, гостей Карабаша.

Название кинотеатру придумывали сами дети. Фото: Егор ИВЛЕВ

Пока ребята смотрят свой первый мультфильм под открытым небом, волонтеры проводят важный опрос. У кинотеатра нет своего названия, и детям предложили выбрать его самостоятельно. Члены жюри отсмотрели почти сотню белоснежных листочков с надписями. Определили четыре оригинальных предложения, чтобы устроить за них голосование в социальных сетях Дома детского творчества.

Граффити нанесли на стену пятиэтажки в 2020 –м году. Проект также стал победителем в конкурсе инициатив «Измени свой город к лучшему». Фото: Егор ИВЛЕВ

Кинотеатр под открытым небом в Карабаше – не единственный социально-значимый проект, который помогла реализовать Русская медная компания. Благодаря конкурсу «Измени свой город к лучшему», на территориях присутствия АО «РМК» появились оборудованные места для отдыха и занятий, где смогут проводить время дети, в том числе и с ограниченными возможностями. За шесть лет реализовано более 60 проектов, а география конкурса выросла в два раза. В этом году он охватывает уже тринадцать населенных пунктов и четыре региона России.

Свои идеи по развитию городской среды экспертам конкурса представляют ребята из городов Полевского Свердловской области, Орска Оренбургской области, а также из Амурского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края.

В Челябинской области конкурс на лучшую инициативу проводят среди жителей сразу нескольких городов и поселков. В некоторых из них уже прошли защиты проектов и определены победители.

Призером в Карабаше стал проект «Возрождение» по установлению часовенного столба на месте первой церкви в районе Сталинки. В Кыштыме единогласным решением жюри выбран проект «Арт-зона «Наука» в Год педагога и наставника», который предусматривает появление у центрального входа в учреждение образования небольшой архитектурной группы. В Томинском сельском поселении – проект обустройства Центра детских инициатив, а в Коркино – проект «Мастерская Лего» – школы для детей с ограниченными возможностями.

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