Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2023 10:36

В Карабаше появился первый летний кинотеатр под открытым небом

Уникальное пространство создали благодаря конкурсу «Измени свой город к лучшему»
Юлия МИТЮГОВА
Бесплатные кинопоказы планируют проводить раз в неделю до конца лета.

Бесплатные кинопоказы планируют проводить раз в неделю до конца лета.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Карабаше начал работу необычный кинозал под открытым небом. Строительство оригинальной площадки на Аллее ветеранов завершили на днях, а 3 мая здесь уже состоялся первый кинопоказ. Около 250 гостей посетили премьеру. Организаторы проекта уверены – это только начало. Новый кинозал станет местом притяжения для жителей и гостей города.

Проект ребят выиграл в конкурсе «Измени свой город к лучшему».

Проект ребят выиграл в конкурсе «Измени свой город к лучшему».

Фото: Егор ИВЛЕВ

Каждый год юные жители города предлагают проекты по развитию Карабаша.

Каждый год юные жители города предлагают проекты по развитию Карабаша.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Девятиклассник Артем Дмитрин взволнованно вертит в руках микрофон. Вместе с другом – Александром Старостиным они открывают свой первый в жизни кинозал. И не просто в качестве ведущих. Кинотеатр под открытым небом – проект, который они придумали два года назад. Ребята подали заявку на участие в конкурсе «Измени свой город к лучшему» и победили в нем. Правда, им в это до конца не верится.

Мы были безумно рады, это просто неописуемые эмоции, даже не знаю, с чем сравнить,делится Артем. – Помню, что интригу держали до конца, поэтому до сих пор все очень волнительно.

Разрезали красную ленту и официально открыли новую площадку еще днем, а вечером здесь состоялся первый кинопоказ.

Разрезали красную ленту и официально открыли новую площадку еще днем, а вечером здесь состоялся первый кинопоказ.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ежегодно школьники Карабаша предлагают инициативы по развитию культуры, спорта, образования, инфраструктуры и благоустройства города. Проекты победителей воплощаются в жизнь при поддержке предприятий «Карабашмедь» и Русской медной компании.

Конечно, многие идеи мы берем в работу, и сегодня мы, наконец, открываем этот проект. Здорово, что в начале лета в Карабаше появилось такое замечательное пространство, как летний кинотеатр. Мы верим, что здесь будут собираться семьи, дети и с удовольствием смотреть фильмы,говорит вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.

На открытии площадки всем детям бесплатно раздавали сладкую вату.

На открытии площадки всем детям бесплатно раздавали сладкую вату.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ребята пришли на первый кинопоказ с друзьями.

Ребята пришли на первый кинопоказ с друзьями.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Летний кинотеатр – место, где знакомятся и находят свою первую любовь.

Летний кинотеатр – место, где знакомятся и находят свою первую любовь.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На реализацию проекта двух школьников ушло 1,5 месяца. Специально для летнего кинозала закупили оборудование и установили металлоконструкцию, на которой оно крепится.

Для размещения экрана на открытой сцене потребовалась прочная металлоконструкция. Причем, было важно, чтобы она органично вписалась в облик Аллеи ветеранов. Поиск подрядчика занял немало времени. Но все получилось,комментирует директор Дома детского творчества Людмила Романова.

Кинопоказы будут проходить раз в неделю до конца лета.

Кинопоказы будут проходить раз в неделю до конца лета.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Проект летнего кинотеатра родился под впечатлением от ежегодного Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе». Карабаш является одним из городов-участников, где проходят кинопросмотры. В организации показов принимают участие педагоги Дома детского творчества и их ученики. В программу будущих кинопоказов войдут именно фестивальные фильмы для семейного просмотра.

Также мы планируем показывать советские и современные фильмы, мультфильмы в мае – патриотической направленности. Аллея ветеранов большая, мы будем рады, если каждый найдет себе место,говорит педагог Дома детского творчества Алена Баловнева.

Жители уверены – место для кинотеатра выбрано идеальное.

Жители уверены – место для кинотеатра выбрано идеальное.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Расписание на бесплатные кинопоказы планируют размещать в местной газете и на сайтах города. Педагоги обещают также прислушиваться к мнению юных зрителей. У них вкусы уже сформированы. Маленькая Арина Елизарова просит больше спектаклей, интересных программ и мультиков:

Я очень люблю мультики, например, «Щенячий патруль». Я уже все видела, но здесь бы еще раз пересмотрела. А еще я очень люблю «Академию сверхъестественного», там про вампиров. Здорово было бы посмотреть вместе с друзьями.

Поклонница мультфильмов Арина в восторге от летнего кинозала.

Поклонница мультфильмов Арина в восторге от летнего кинозала.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Мультфильмы одинаково интересны взрослым и детям.

Мультфильмы одинаково интересны взрослым и детям.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Кто не успел занять место на скамейке, уселся на качелях. Оттуда тоже все прекрасно видно.

Кто не успел занять место на скамейке, уселся на качелях. Оттуда тоже все прекрасно видно.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Радостная девочка с большой сладкой ватой в руках усаживается напротив экрана. В предвкушении премьеры сегодня не только дети – даже взрослые. Наталья Михайловна живет в доме напротив Аллеи ветеранов больше 30 лет. Говорит, очень рада появлению сквера и открытию кинотеатра в нем. Место для этого выбрано идеальное.

Мы очень ждали открытия. Это же целая культура, развитие детей. Они теперь меньше времени будут проводить в телефонах. Наш город развивается и меняется на глазах. Очень много приезжих, я думаю, им это место тоже приглянется. Сейчас нам еще сказали, что скоро фонтан откроется – это еще одно радостное событие для нас и, думаю, гостей Карабаша.

Название кинотеатру придумывали сами дети.

Название кинотеатру придумывали сами дети.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Пока ребята смотрят свой первый мультфильм под открытым небом, волонтеры проводят важный опрос. У кинотеатра нет своего названия, и детям предложили выбрать его самостоятельно. Члены жюри отсмотрели почти сотню белоснежных листочков с надписями. Определили четыре оригинальных предложения, чтобы устроить за них голосование в социальных сетях Дома детского творчества.

Граффити нанесли на стену пятиэтажки в 2020 –м году. Проект также стал победителем в конкурсе инициатив «Измени свой город к лучшему».

Граффити нанесли на стену пятиэтажки в 2020 –м году. Проект также стал победителем в конкурсе инициатив «Измени свой город к лучшему».

Фото: Егор ИВЛЕВ

Кинотеатр под открытым небом в Карабаше – не единственный социально-значимый проект, который помогла реализовать Русская медная компания. Благодаря конкурсу «Измени свой город к лучшему», на территориях присутствия АО «РМК» появились оборудованные места для отдыха и занятий, где смогут проводить время дети, в том числе и с ограниченными возможностями. За шесть лет реализовано более 60 проектов, а география конкурса выросла в два раза. В этом году он охватывает уже тринадцать населенных пунктов и четыре региона России.

Свои идеи по развитию городской среды экспертам конкурса представляют ребята из городов Полевского Свердловской области, Орска Оренбургской области, а также из Амурского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края.

В Челябинской области конкурс на лучшую инициативу проводят среди жителей сразу нескольких городов и поселков. В некоторых из них уже прошли защиты проектов и определены победители.

Призером в Карабаше стал проект «Возрождение» по установлению часовенного столба на месте первой церкви в районе Сталинки. В Кыштыме единогласным решением жюри выбран проект «Арт-зона «Наука» в Год педагога и наставника», который предусматривает появление у центрального входа в учреждение образования небольшой архитектурной группы. В Томинском сельском поселении – проект обустройства Центра детских инициатив, а в Коркино – проект «Мастерская Лего» – школы для детей с ограниченными возможностями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

БИЗНЕС-ПРЕСС