«Не заезжая в депо, едем с пожара на пожар»: на Южном Урале ситуация с возгораниями становится тяжелее день за днем

Суммарная площадь возгораний — 41 гектар Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

С начала апреля только в Челябинске произошло 227 ландшафтных пожаров. Суммарная площадь возгораний — 41 гектар. Для нашего города это очень много, отмечает заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору управления МЧС по Челябинской области Андрей Смирнов.

Каждый день происходят новые возгорания. До вчерашнего дня пожарным удавалось побороть огонь прежде чем он достигал жилых домов, однако накануне пламя охватило несколько садовых домов и хозпостроек в товариществе «Станкостроитель» на границе Сосновского района и Копейска. Люди при этом не пострадали, но строения сгорели полностью. Учитывая шквалистый ветер, жару и отсутствие источников воды поблизости, избежать тяжелых последствий удалось только благодаря сноровке пожарной команды, отметили в городском управлении МЧС.

Причиной возгораний почти в 100% случаев является человек. Так, крупный пожар на территории Ильменского заповедника, напугавший жителей миасского Машгородка, как выяснило расследование, начался в городском лесу и потом перешел на заповедную территорию. По тропинке проехал мотоциклист и поджег сухую траву, рассказали очевидцы. В результате в заповеднике сгорело 22 гектара леса. На данный момент пожар локализован и не распространяется, сообщили в госпожнадзоре. А мужчину объявили в розыск.

Искать тех, кто развел костер, ставший причиной большого пожара, сложно, продолжает Андрей Смирнов. Тем не менее, сделать это удается. Помогают следящие беспилотники, а также записи с уличных камер видеонаблюдения. И, по старинке, опрос свидетелей. Особый противопожарный режим в регионе действует меньше месяца, и за это время протоколы составили на 241 человека. Количество действующих административных расследований исчисляется сотнями. Общая сумма штрафов на данный момент достигла 325 тысяч рублей.

— Мы стараемся поступать жестко, потому что уже приближаемся к нехорошей, чрезвычайной ситуации с пожарами. Практически не заезжая в депо, у нас подразделения едут с пожара на пожар, — заключил Смирнов.

Инфографика: Сергей Зверев

А вокруг Челябинска и в черте города то и дело вспыхивают новые ландшафтные пожары. По всему региону недавно прошла проверка внедренных мер безопасности. Она выявила, что во многих территориях местные главы не озаботились созданием преграды для огня. Например, не распаханы широкие полосы земли между лесом и поселком (пламя через такую межу не перекидывается). Но где-то трактор не вызвали, а где-то пригнали поздно, когда земля уже промерзла. Теперь этим чиновникам выписали штрафы, ну, а жителям частных домов остается высматривать в небе дым и надеяться на высшие силы.

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