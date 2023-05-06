«Эти люди для нас очень ценны»: как в Челябинской области помогают ветеранам и участникам СВО

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Через несколько дней в Челябинске пройдет праздничный парад и концерт, посвященные 9 Мая. Но День Победы – это не только показ техники, песни и салют. Главное – это память и забота о тех, кто сражался за нашу родину. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала КП-Челябинск о помощи ветеранам и участникам специальной военной операции.

– День Победы – это не только праздничные мероприятия, концерты и салют. Большую работу задолго до этого проводит министерство социальных отношений.

– И не только. Все мы проводим работу, и министерство общественной безопасности, и муниципалитеты, стараясь сделать чистыми города и села, привести в порядок мемориальные доски и вечные огни. В каждом муниципалитете уже горит вечный огонь, куда будут возлагать цветы и накануне праздника, и после. Потому что для русского народа 9 Мая – одна из важнейших дат. Для меня это самый главный праздник, который берет за душу. Когда звучит песня «День Победы», слезы на глазах появляются, все военные песни можно слушать бесконечно. Наших ветеранов, к сожалению, становится все меньше и меньше. Когда я только стала министром социальных отношений в 2012 году, у нас их было 25 тысяч. Сегодня осталось 705 человек.

– Я как журналист тоже это замечаю. Раньше на мероприятиях и торжественных приемах всегда много общались с ветеранами, а сейчас максимум, что ты можешь сделать, это съездить домой, позвонить, задать несколько вопросов. Это, конечно, ощущается.

– Ковидные годы, к сожалению, сыграли роковую роль для многих, поскольку возраст преклонный – им почти всем за 90 лет. Но многие еще активные. Недавно был прием в администрации Центрального района, там был наш 97-летний ветеран, который сам туда пришел! Это поколение вынесло все тяготы войны, но сохранило оптимизм, желание жить и позитив. Очень бы хотелось, чтобы они прожили как можно дольше, являясь носителями памяти, которую они передают школьникам. Конечно, сейчас этого уже нет, но в наши с вами годы накануне Дня Победы в школы приходили ветераны, рассказывали истории, мы задавали вопросы. Это тоже частичка патриотического воспитания. Сейчас ветераны Афганистана, Чечни и специальной военной операции становятся героями этого праздника. Думаю, участники боевых действий сейчас будут массово участвовать во всех патриотических мероприятиях, особенно в образовательных организациях, и во всех торжественных, которые пройдут в День Победы.

– Одно из важных решений, которое губернатор Алексей Текслер принял накануне праздника в этом году, это единовременная выплата по 20 тысяч рублей. Кто ее получит, начались ли уже выплаты и как сейчас выстроен этот процесс?

– Выплаты получат участники-инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы участников Великой Отечественной войны. 2 мая они были зачислены на счета или будут доставлены почтальоном, если ветераны получают пенсию через «Почту России». Не нужно было писать никаких заявлений, мы все эти категории знаем и активно им помогаем. Когда Алексей Леонидович объявил об увеличении этой выплаты, было 739 ветеранов, к моменту выплаты – 705. Они уходят от нас почти в ежедневном режиме, и это очень печально. Буквально за месяц еще 30 человек ушли из жизни. Эти люди для нас очень ценные. У нас есть акция, которую проводим совместно с областным советом ветеранов, она касается того, чтобы дойти до каждого ветерана. Ветеранские организации вместе с сотрудниками социальной защиты выходят на дом, активно выясняют текущие потребности и выполняют наказы, которые получают. Чаще всего это ремонт жилья и лечение. Мы все пожелания наших ветеранов выполняем. До 9 Мая уже ветеранов обошли. И это будет продолжаться. Каждый год начинаем с того что составляем социальный паспорт и выполняем все нужды и потребности.

– А всегда ли ветераны что-то просят?

– Это то поколение, которое не просит. Поэтому мы и говорим про активность в этом плане. Выходим на них и в процессе разговора выясняется, что неплохо было бы что-то поменять или приобрести. Все это мы и реализуем. Но это как раз благодаря активному выходу к ветеранам. Конечно, эта история будет продолжаться, чтобы они ощущали свободу и внимание со стороны и общественных организаций, и органов власти, и односельчан. Они тоже активно подключаются, особенно в малых городах все знают своих ветеранов. Помните, в ковид под окнами ветеранов играли оркестры, пели песни. Это же тоже была народная инициатива, которая была подхвачена по всей стране, и в едином порыве все мы поздравляли ветеранов с Днем Победы, поскольку не было возможности участия в массовых мероприятиях.

– Помимо акции, насколько я понимаю сейчас за каждым из них закреплен свой соцработник. Я общалась с одним из ветеранов, он говорит, и лекарства приносят, и коммуналку оплачивают, можно не выходить из дома, только погулять.

– У нас ветераны имеют право на бесплатное социальное обслуживание, поэтому за каждым закреплен социальный работник. И надо сказать, что в нашей области все нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны были обеспечены жильем. За эти годы более чем на 2 млрд было приобретено жилья для более двух тысяч ветеранов. В этом году у нас еще одна вдова была обеспечена. На сегодняшний день больше обращений пока нет. Если говорить об областных мерах поддержки, то это средства, которые ежегодно выделяются на капитальный и текущий ремонт. Больше ста тысяч можно использовать на ремонт. И, конечно, это газификация домовладений. Тут категории были расширены: сначала это были одиноко проживающие, потом мы стали говорить о семьях ушедших из жизни ветеранов. Мы расширяем меры, исходя из практики, которая складывается. А нюансов возникает очень много. Сейчас видим это на примере законодательства в отношении участников специальной военной операции. На каждом заседании законодательного собрания какие-то изменения или новые меры принимаются в отношении участников СВО. А ветераны Великой Отечественной войны – это особая категория, которая окружена заботой, как федерального уровня власти (льготы, выплаты), так и со стороны областных властей, которые принимают дополнительные меры или расширяют федеральные льготы.

– На днях Алексей Текслер открыл выставку, посвященную добровольческому танковому корпусу, который был сформирован в 1943 году. Такое знаковое событие для нас. Сейчас там стоит памятник танкисту, именно с того места в 1943 году отправляли добровольцев с завода. Сейчас у нас существуют именные добровольческие батальоны. События перекликаются с сегодняшним днем. Хотелось бы поговорить о сегодняшних воинах, как регион их поддерживает. На протяжении года у нас принимались законы для поддержки участников СВО и их семей. Какие на сегодня существуют льготы и выплаты?

– Да, у нас есть именные батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец», которые формировались и экипировались под эгидой области и сегодня выполняют свой долг на территории Донецкой Народной республики. Когда только началась частичная мобилизация, губернатор принял решение об единовременной выплате семье, 50 тысяч рублей, и на каждого ребенка по 20 тысяч рублей. Сразу после начала мобилизации были приняты еще ряд мер, касающихся посещения детьми мобилизованных детских садов (компенсация части родительской платы), бесплатное питание, компенсация обучения детей в СПО (позже внесли и жен, часть из них решила поменять профессию или выйти на работу) и газификация домовладений. В целом по областному законодательству для льготных категорий на газификацию выделяют сто тысяч рублей, а для членов семей мобилизованных – это 200 тысяч рублей. Как только стало понятно, что увеличивается количество добровольцев, уходящих на фронт, законодательство было скорректировано. Эти же меры поддержки распространились на категорию военнослужащих и добровольцев, которые заключили контракт с минобороны. Когда мы формировали батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец», у них была немного другая система выплат: они единовременно получали 150 тысяч рублей и за период боевого слаживания еще суточные в размере двух тысяч. И надо сказать, что в период мобилизации губернатор принял решение о закупке теплой одежды, сапог и аптечек. Это все выдавали ребятам, когда они уходили в зону специальной военной операции. Это все тоже было большим подспорьем, потому что не все могли приобрести себе все необходимое. И, конечно, областные выплаты в случае гибели военнослужащего (1 млн рублей), в случае ранения легкой и средней тяжести (300 тысяч рублей) и тяжелого ранения (500 тысяч рублей). В прошлом году на эти цели были направлены чуть менее одного миллиарда трехсот миллионов рублей. В этом году планируем, что будут такие же суммы направлены на социальные выплаты, газификацию и компенсацию различных мер поддержки в части социальной поддержки и образования.

– Вы уже говорили о помощи семьям. Мы ездили в семью, которой провели газ. Муж построил дом в пригороде, газ провести не успели, а он уехал. Женщина осталась одна с двумя детьми. Она как-то должна дрова возить, родственники помогают. При помощи мер поддержки на газификацию нашли возможности и провели газ в дом оперативно. Эта мера поддержки, действительно, востребована в семьях, которые временно остались без мужчин.

– В сельской местности, когда началась мобилизация и мужья ушли, было очень много обращений от женщин по поводу колки дров. Все заявки были выполнены силами волонтеров и муниципалитетов, где-то были приобретены дрова. Потому что многие столкнулись с тем, что они этим никогда не занимались. У нас на каждую семью есть социальный паспорт и свой куратор, которому всегда можно позвонить и спросить. Очень часто звонят сыновья, которые переживают о заболевших мамах, просят ускорить проведение операции или обследования. Реагируем очень быстро, чтобы успокоить бойца, подхватываем ее на лечение, как правило в госпиталь ветеранов войн.

– Как сегодня устроена система обращений? Раньше нужно было прийти в управление соцзащиты.

– У нас есть центр сопровождения ветеранов специальной военной операции. Он создавался по поручению Алексея Леонидовича. Сейчас он действует на базе центра социальной защиты «Семья». Есть единый номер, на который можно обратиться и задать все вопросы. Кроме того, в каждом комплексном центре социального обслуживания каждого муниципального образования есть куратор, который работает с этой категорией наших жителей. Если участник боевых действий обращается за психологической, психотерапевтической, оздоровлением, реабилитацией или помощью семье, то мы в режиме одного окна, через систему межведомственного взаимодействия, все это решаем. У нас есть единая программа, в которую включены министерства образования, здравоохранения, спорта, культуры, которые видят обращение и сразу подключаются. Понятно, что сейчас этих обращений не так много. Мы не видим большого количества тяжелых ранений, есть несколько человек, которых мы сопровождаем и решаем все возникающие вопросы. Бойцы с легкими ранениями получают лечение в госпиталях министерства обороны, проходят реабилитацию в санаториях, в том числе у нас в Чебаркуле. И когда приходят в отпуск, обращаются в госпиталь ветеранов войн. Во всех медицинских учреждениях им готовы помочь.

С 1 июля в каждой медицинской организации региона должен появиться кабинет медико-психологической помощи. Мы понимаем, что сегодняшние события дадут нам большое количество посттравматических, стрессовых расстройств и помощь психологов, психотерапевтов будет очень востребована. Такие психологи есть в службе единого сопровождения, в том числе в рамках мобильной социальной службы, которая выезжает на территории. Например, нам сообщают, что женщина замкнулась в себе, не выходит из дома, не хочет ни с кем общаться, туда выезжает мобильная служба, подключаются профессиональные психологи, которые умеют работать с горем. И в случае гибели мужей или сыновей эта помощь очень востребована. Для меня показательный пример недавно произошел. Когда у нас в одном из районов в многодетной семье погиб старший сын, это вызвало разлад в семье: отец замкнулся, уволился с работы, решил тоже пойти в зону специальной военной операции и перестал общаться с женой. Мы уговорили его пообщаться с психологом, он согласился на 15 минут, но провел с ним два часа. В итоге нам удалось восстановить отношения в семье и дать ощущение младшему сыну, что он тоже любим и нужен этой семье. Мы эту работу планируем расширять и сделать несколько выездных бригад.

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